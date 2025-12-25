Adli Tıp, Murat Çalık için bir kez daha ‘cezaevinde kalabilir’ dedi: Düzenli kontroller sürüyormuş!

Adli Tıp, Murat Çalık için bir kez daha ‘cezaevinde kalabilir’ dedi: Düzenli kontroller sürüyormuş!
Yayınlanma:
Lenfoma şüphesiyle ameliyat geçiren ve cezaevinde 25 kilo kaybeden tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp İkinci Üst Kurulu, “cezaevinde kalabilir” kararını verdi. Kurul, Çalık’ın düzenli poliklinik kontrollerinin yapıldığını belirtirken, avukatların sağlık gerekçeli itirazlarını kabul etmedi.

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve cezaevindeyken 25 kilo kaybeden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmış ve İzmir-Buca F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Avukatları, 13 Ağustos’ta Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) Çalık için verdiği “cezaevinde kalabilir” raporuna itiraz etti. Dilekçede, Çalık’ın cezaevi süresince yaşadığı kilo kaybı ve geçmişte “akut miyeloid lösemi M4” tanısı aldığı hatırlatıldı. Avukatlar, ATK raporunun müvekkilinin sağlık durumunu yeterince yansıtmadığını ve bilimsel dayanaklardan yoksun olduğunu savundu. Ayrıca, Çalık’ın hastalığının ilerlediğine dair doktor raporları dilekçede yer aldı.

Murat Çalık'a biyopsi: Boynundan kitle alındı!Murat Çalık'a biyopsi: Boynundan kitle alındı!

Tutukluluğunun 9. ayında Mehmet Murat Çalık'tan 'kararlılık' mesajıTutukluluğunun 9. ayında Mehmet Murat Çalık'tan 'kararlılık' mesajı

Medyascope'dan Furkan Karabay'ın haberine göre, Adli Tıp İkinci Üst Kurulu, dilekçe ve raporları inceledikten sonra, Çalık’ın tutukluluk süresince "düzenli poliklinik kontrollerinin" sağlandığını belirtti. Kurul, mevcut belgeler ve tetkikler doğrultusunda, Çalık’ın cezaevinde kalmasının sağlık açısından engel oluşturmadığına karar vererek “cezaevinde kalabilir” kararını oy birliğiyle onayladı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında 19 Mart’ta polis tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalık, 23 Mart’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından tutuklanmıştı.

İzmir’deki cezaevinde tutuklu bulunan Çalık, rahatsızlığı nedeniyle 23 Haziran’da İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış, tedavisinin ardından 8 Temmuz’da tekrar cezaevine gönderilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), avukatlarının Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmişti. Kararda, Çalık’ın tahliye edilmesine ilişkin talebin bu aşamada uygun görülmediği belirtilirken, yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulanmış ve gerekli tıbbi önlemlerin alınmasının sağlanacağı ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
Türkiye
Parti yöneticisi benzincideki kasiyeri tehdit etti: Korumaya MHP'liler geldi
Parti yöneticisi benzincideki kasiyeri tehdit etti: Korumaya MHP'liler geldi
Terör saldırısı tehlikesi Meclis gündeminde! Yerlikaya’ya 14 IŞİD sorusu
Terör saldırısı tehlikesi Meclis gündeminde! Yerlikaya’ya 14 IŞİD sorusu