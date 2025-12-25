Adli Tıp, Murat Çalık için bir kez daha ‘cezaevinde kalabilir’ dedi: Düzenli kontroller sürüyormuş!

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve cezaevindeyken 25 kilo kaybeden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmış ve İzmir-Buca F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Avukatları, 13 Ağustos’ta Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) Çalık için verdiği “cezaevinde kalabilir” raporuna itiraz etti. Dilekçede, Çalık’ın cezaevi süresince yaşadığı kilo kaybı ve geçmişte “akut miyeloid lösemi M4” tanısı aldığı hatırlatıldı. Avukatlar, ATK raporunun müvekkilinin sağlık durumunu yeterince yansıtmadığını ve bilimsel dayanaklardan yoksun olduğunu savundu. Ayrıca, Çalık’ın hastalığının ilerlediğine dair doktor raporları dilekçede yer aldı.

Medyascope'dan Furkan Karabay'ın haberine göre, Adli Tıp İkinci Üst Kurulu, dilekçe ve raporları inceledikten sonra, Çalık’ın tutukluluk süresince "düzenli poliklinik kontrollerinin" sağlandığını belirtti. Kurul, mevcut belgeler ve tetkikler doğrultusunda, Çalık’ın cezaevinde kalmasının sağlık açısından engel oluşturmadığına karar vererek “cezaevinde kalabilir” kararını oy birliğiyle onayladı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında 19 Mart’ta polis tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalık, 23 Mart’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından tutuklanmıştı.

İzmir’deki cezaevinde tutuklu bulunan Çalık, rahatsızlığı nedeniyle 23 Haziran’da İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış, tedavisinin ardından 8 Temmuz’da tekrar cezaevine gönderilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), avukatlarının Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmişti. Kararda, Çalık’ın tahliye edilmesine ilişkin talebin bu aşamada uygun görülmediği belirtilirken, yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulanmış ve gerekli tıbbi önlemlerin alınmasının sağlanacağı ifade edilmişti.