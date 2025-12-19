Murat Çalık'a biyopsi: Boynundan kitle alındı!

Murat Çalık'a biyopsi: Boynundan kitle alındı!
Yayınlanma:
Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Çalık'ın boynunda tespit edilen kitleden biyopsi alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık sorunları devam ediyor. 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Çalık bu süreçte defalarca hastaneye kaldırılmıştı.

Çalık, yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

BOĞAZINDAN KİTLE ALINDI

Verilen sağlık raporlarına rağmen tutukluluğu devam eden Çalık, dün boğaz ağrısı şikâyetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde boğazında kitle tespit edilen Çalık’tan, geçmişte yaşadığı hastalıklar göz önünde bulundurularak bugün biyopsi alınmasına karar verildi.

Boynundan alınan parça patolojiye gönderilirken, Mehmet Murat Çalık’ın işlemlerin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.

Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmediMurat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi

İKİ KEZ KANSER ATLATTI: TUTUKLUYKEN AMELİYAT OLDU

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevinde bulunduğu süreçte 21 kilo kaybedince lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi yapılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

