Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği ilaçlama skandalında yeni gelişme: O şüphelinin ilk vukuatı değilmiş

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin zehirlendiği olayda, anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun ardından baba Servet Böcek de dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Son Dakika | Bir aile yok oldu! Zehirlenme faciasında 4 kişi tutuklandı

Feci olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ŞÜPHELER OTELDE YAPILAN İLAÇLAMAYA YOĞUNLAŞTI

Başta ailenin Ortaköy'de tükettikleri yiyeceklerden zehirlendikleri değerlendirilen olay, aynı otelde kalan bir turistin de fenalaşmasıyla şüpheler farklı bir yöne evrildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından otelde yapılan incelemede, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı tespit edildi. İlaçta bulunan "alüminyum fosfit" içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Son dakika | Zehirlenme faciasında flaş detayı Cinayet Büro ortaya çıkardı

İLAÇLAMA ŞİRKETİ AYNI OLAYA DAHA ÖNCE DE KARIŞMIŞ

Öte yandan bugün oteli ilaçlayan firmaya ilişkin flaş bir detay daha ortaya çıktı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Böcek ailesinin ölümünden sonra olaya adı karışan şüphelilerden ilaç şirketi çalışanın adının bir başka zehirlenme olayına daha karıştığı ortaya çıktı

Aynı ilaçlama firması, daha önce de aynı ilçede bir Kur'an kursunu ilaçladı. İlaçlamadan bir süre sonra bir çocuğun zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yapılan incelemede, şüphelinin tahta kurusu ile mücadele etmek için "alüminyum fosfit" aktif maddesi içeren "Fumigas 57 TB" isimli ürün kullanılarak ilaçlama yaptığı belirlendi.

Şüphelinin biyodisal ürün uygulayıcı sertifikasının olduğu ancak izin verilen herhangi bir iş yerinde çalışmadığı, uygulamayı izinsiz olarak yaptığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında Biyodisal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esaslari Hakkindaki Yönetmeligin 26 maddesi kapsamında idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı.