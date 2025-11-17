Son Dakika | Bir aile yok oldu! Zehirlenme faciasında 4 kişi tutuklandı

Almanya’dan gelen Böcek ailesinin ölümüne neden olan vahim olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan 4 kişi şu şekilde:

Lokumcu F.T., Kokoreçci E.E., Kafe sahibi F.M.O, Midyeci Y.D.

BİR AİLE YOK OLMUŞTU

Fatih'te bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı olmak üzere 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükselmişti.

Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin incelemelerini tamamladığı otel dün mühürlenirken gözaltındaki şüphelilerden, midye satıcısı Y.D., kafe sahibi F.M.O., kokoreççi E.E. ve lokum satıcısı F.T. sevk edildikleri Sul Ceza Hakimliğince taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika|Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti!

AİLENİN YEMEK YEDİKLERİ MEKANLARDA İNCELEME YAPILDI

Zehirlenme sonucu hayatını kaybeden ailenin kaldığı otelde 2 kişinin daha hastanelik olmasının ardından otelde inceleme yapılmıştı. Yapılan incelemelerde ailenin kaldığı odanın bir üst katındaki odada tahtakurusu olduğu gerekçesiyle ilaçlama yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine otel boşaltılarak, kapısına kilit vurulmuştu.

MİDYE VE KOKOREÇ TEMİZ ÇIKTI AMA NUMUNE ÖRNEKLERİ ERTESİ GÜN ALINMIŞ

Öte yandan ailenin yemek yediği mekanlardan da yiyecek analizi yapıldı. Adli Tıp tarafından yapılan incelemelerde kokoreççi E.E.'nin “Golden Kokoreç” işletmesinden ve şüpheli Y. D.’nin midye tezgâhından alınan ürünlerde yapılan analizlerde tüketime uygunluk tespit edildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in belirttiğine göre; ancak ölümün yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmiş olması, bu numunelerin ailenin tükettiği ürünlerle birebir aynı olmadığını ortaya koydu.

Ayrıca şüphelilerden F.M.O.'nin “Sebil Kafe” adlı iş yerinden ve Fatih Tektaş’ın kuruyemiş/baharat dükkânından alınan lokum gibi numunelerin laboratuvar sonuçları henüz tamamlanmadı.