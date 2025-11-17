Son Dakika | Bir aile yok oldu! Zehirlenme faciasında 4 kişi tutuklandı

Son Dakika | Bir aile yok oldu! Zehirlenme faciasında 4 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Almanya’dan gelen Böcek ailesinin ölümüne neden olan vahim olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan 4 kişi şu şekilde:

Lokumcu F.T., Kokoreçci E.E., Kafe sahibi F.M.O, Midyeci Y.D.

BİR AİLE YOK OLMUŞTU

Fatih'te bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı olmak üzere 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükselmişti.

ortakoydeki-zehirlenme-faciasinda-yeni-gelisme-kesin-olum-sebebi-o-analizlerle-belirlenecek-1763359913957.jpg
Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin incelemelerini tamamladığı otel dün mühürlenirken gözaltındaki şüphelilerden, midye satıcısı Y.D., kafe sahibi F.M.O., kokoreççi E.E. ve lokum satıcısı F.T. sevk edildikleri Sul Ceza Hakimliğince taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika|Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti!Son dakika|Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti!

AİLENİN YEMEK YEDİKLERİ MEKANLARDA İNCELEME YAPILDI

Zehirlenme sonucu hayatını kaybeden ailenin kaldığı otelde 2 kişinin daha hastanelik olmasının ardından otelde inceleme yapılmıştı. Yapılan incelemelerde ailenin kaldığı odanın bir üst katındaki odada tahtakurusu olduğu gerekçesiyle ilaçlama yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine otel boşaltılarak, kapısına kilit vurulmuştu.

MİDYE VE KOKOREÇ TEMİZ ÇIKTI AMA NUMUNE ÖRNEKLERİ ERTESİ GÜN ALINMIŞ

Öte yandan ailenin yemek yediği mekanlardan da yiyecek analizi yapıldı. Adli Tıp tarafından yapılan incelemelerde kokoreççi E.E.'nin “Golden Kokoreç” işletmesinden ve şüpheli Y. D.’nin midye tezgâhından alınan ürünlerde yapılan analizlerde tüketime uygunluk tespit edildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in belirttiğine göre; ancak ölümün yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmiş olması, bu numunelerin ailenin tükettiği ürünlerle birebir aynı olmadığını ortaya koydu.

Ayrıca şüphelilerden F.M.O.'nin “Sebil Kafe” adlı iş yerinden ve Fatih Tektaş’ın kuruyemiş/baharat dükkânından alınan lokum gibi numunelerin laboratuvar sonuçları henüz tamamlanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
Bakan Güler'den kara kutu açıklaması! 20 asker şehit olmuştu
Bakan Güler'den kara kutu açıklaması! 20 asker şehit olmuştu
Son dakika|Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti!
Son dakika|Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti!