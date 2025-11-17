Son dakika|Zehirlenme faciasında baba Servet Böcek de hayatını kaybetti!

İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yoğun bakımda tedavi gören baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

Acı haberi, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner duyurdu.

Güner, yaptığı açıklamada, "Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" dedi.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU ÖLMÜŞTÜ

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tedavileri devam ederken anne böcek de cumartesi sabahı yaşamını yitirmişti.

Son Dakika | Bir aile yok oldu! Zehirlenme faciasında 4 kişiye tutuklama talebi

YEDİKLERİ YİYECEKLERDEN NUMUNELER ALINDI

Ailenin tükettiği yiyeceklere ilişkin numuneler toplanırken, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında numune incelemeleri devam ediyor.

Gazeteci Dilek yaman Demir'in haberine göre, Hayatını kaybeden Böcek ailesinin yediği yiyecekler analiz edildi.

Midye ve kokoreç temiz çıktı ancak numune örnekleri ertesi gün alındığı belirtildi.

NUMUNE İNCELEMELERİ

• Kokoreççi Ercan Erdoğan’ın “Golden Kokoreç” işletmesinden ve şüpheli Yusuf Dalkılıç’ın midye tezgâhından alınan ürünlerde yapılan analizlerde tüketime uygunluk tespit edildi.

• Ancak ölümün yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmiş olması, bu numunelerin ailenin tükettiği ürünlerle birebir aynı olmadığını ortaya koydu.

Devam Eden Analizler:

• Şüpheliler Fahri Mustafa Orel’in “Sebil Kafe” adlı iş yerinden ve Fatih Tektaş’ın kuruyemiş/baharat dükkânından alınan lokum gibi numunelerin laboratuvar sonuçları henüz tamamlanmadı.

• Ölen kişilerin kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler sonrası netleşecek.

Son dakika | Zehirlenme faciasında flaş detayı Cinayet Büro ortaya çıkardı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ailenin ilk olarak gıda zehirlenmesinden hayatlarının kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken daha sonra ortaya çıkan bir ayrıntı dikkatleri otelde yapılan ilaçlamaya çekti.

Ailenin kaldığı otelde giriş kattaki bir odada tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ailenin zehirlenmesine neden olmuş olabileceği de araştırmalar arasında yer alıyor.

Soruşturmada ilaçlamada kullanılan alüminyum fosfitin, banyo boşluğundaki havalandırma aracılığıyla ailenin odasına sızarak zehirlenmeye yol açmış olabileceğine ihtimali üzerinde de duruluyor.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 11 oldu. Oteldeki resepsiyon görevlileri ve oteli ilaçlayan şirketin sahibi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında kokoreçci, midyeci, lokumcu ve kafe işletmecisi bulunuyor.

Şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı ve tüm şüpheliler ifadeleri sonrasında tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.