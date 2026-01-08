Adana'da kanlı infaz: 19 yaşındaki Enes sokak ortasında katledildi

Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi, sabaha karşı işlenen vahşi bir cinayetle sarsıldı. Saat 04.00 sıralarında 62008 Sokak’ta meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Enes Doğan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü.

DEFALARCA BIÇAKLADI ÖLÜME TERK ETTİ

Gözü dönmüş saldırgan, 19 yaşındaki genci vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Enes Doğan aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak yapılan kontrollerde talihsiz gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS KATİLİN PEŞİNDE

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Enes Doğan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, gencecik bir hayatı söndüren ve kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.