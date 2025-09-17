Balya makinesine kıyafeti takılan çiftçi hayatını kaybetti

Iğdır’ın Kerimbeyli köyünde balya makinesinin şaftına kıyafetinin takılması sonucu yaralanan 28 yaşındaki Fuat Malgaz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Kerimbeyli köyünde meydana geldi. Tarlada çalışırken kıyafeti balya makinesinin şaftına takılan Fuat Malgaz (28), ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla makineden kurtarılan Malgaz için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmesine rağmen Malgaz, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Malgaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

