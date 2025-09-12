Sivasspor son gün imzayı attırdı
1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Daniel Avramovski'yi renklerine bağladı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI: ANLAŞMA SAĞLANDI
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.
AVRAMOVSKI İMZAYI ATTI
Sivas'a gelen Avramovski, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
''BAŞARILAR DİLİYORUZ''
Açıklamada, "Daniel Avramovski'ye kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
DANIEL AVRAMOVSKI'NİN KARİYERİ
Futbola Rabotnicki altyapısında başlayan Avramovski, kariyerinde sırasıyla Kızılyıldız, OFK Belgrad, NK Olimpija, Vojvodina, Vardar, Kayserispor, Sarajevo, Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK formalarını giydi.