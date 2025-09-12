Sivasspor son gün imzayı attırdı

Sivasspor son gün imzayı attırdı
Yayınlanma:
Güncelleme:
1. Lig ekibi Sivasspor, transfer döneminin son gününde Daniel Avramovski'yi kadrosuna kattı.

1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Daniel Avramovski'yi renklerine bağladı.

avram.jpeg
Daniel Avramovski formayı giydi

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI: ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe için Serie A ekibinin hisselerini satın aldı: Kulübün adı değiştirildiFenerbahçe için Serie A ekibinin hisselerini satın aldı: Kulübün adı değiştirildi

AVRAMOVSKI İMZAYI ATTI

Sivas'a gelen Avramovski, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

''BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Açıklamada, "Daniel Avramovski'ye kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

DANIEL AVRAMOVSKI'NİN KARİYERİ

Futbola Rabotnicki altyapısında başlayan Avramovski, kariyerinde sırasıyla Kızılyıldız, OFK Belgrad, NK Olimpija, Vojvodina, Vardar, Kayserispor, Sarajevo, Boluspor ve Alagöz Holding Iğdır FK formalarını giydi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

