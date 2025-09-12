Fenerbahçe için Serie A ekibinin hisselerini satın aldı: Kulübün adı değiştirildi

Fenerbahçe için Serie A ekibinin hisselerini satın aldı: Kulübün adı değiştirildi
Yayınlanma:
1907 Fenerbahçe Derneği, voleybolda İtalya Serie A takımlarından Consolini Volley'in yüzde 30 hissesini satın aldı. Yapılan anlaşma gereği takımın ismi 'Consolini Volley 1907' oldu.

Sarı-lacivertli dernek, Türk voleyboluna ve uluslararası alanda tarihi bir iş birliğine imza attı. Dernek, İtalya Serie A'da mücadele edecek Consolini Volley takımının yüzde 30'luk hissesini satın aldı. 1907 Fenerbahçe Derneği, yapılan anlaşma kapsamında, kulübün ilave yüzde 40'lık hissesini satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Ayrıca 1907 Fenerbahçe Derneği, bu yatırımı kurumsal bir yapı altında yürütmek amacıyla 1907 Voleybol Sportif Hizmetler A.Ş'yi kurdu.

"MARKA DEĞERİMİZİ YÜKSELTECEK"

1907 Fenerbahçe Derneğinin gerçekleştirdiği iş birliğinin önemine dikkati çeken Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Consolini Volley 1907 ile kadın voleybolunda uluslararası iş birlikleri için yeni bir kapı aralanıyor. Bu adım, Fenerbahçe'nin sadece Türkiye'de değil, dünyada da voleybolun öncülerinden biri olma iddiasını güçlendiriyor. Kulübümüz için sportif başarıların yanı sıra marka değerimizi uluslararası ölçekte yükseltecek, genç oyuncularımıza farklı bir gelişim fırsatı sunacak çok yönlü bir adım olacak. Fenerbahçe Spor Kulübünün vizyonunu genişleten, Türk voleybolunu dünyada daha görünür kılacak bu girişim sebebiyle 1907 Fenerbahçe Derneği'ne ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

1907-fenerbahce-dernegi-nden-turk-voleybolund-19041712-amp.webp
Hulusi Belgü ce Rıfat Perahya

"FENERBAHÇE'NİN ULUSLARARASI GÜCÜNÜ DE ARTIRACAK"

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya ise şunları kaydetti:

"Biz 1992 yılında 50 iş insanı tarafından kurulan ve o günden bugüne Fenerbahçe sayısız hizmetlerde bulunmuş bir derneğiz. Kurulduğumuz günden bugüne hiçbir beklentimiz olmadan Fenerbahçe'mize destek vermek, geleceğine yönelik projeler geliştirmek için çabaladık. Yine bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Consolini Volley 1907 projesi, yalnızca Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için değil, Türk voleybolunun tamamı için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu iş birliği, genç sporcularımıza Avrupa'nın en üst seviyelerinde kendilerini geliştirme fırsatı sunarken, kulübümüzün uluslararası gücünü de artıracak. Fenerbahçe'nin gücü, taraftarımızın inancı ve spora olan bitmeyen tutkusuyla büyüyor. İtalya'da attığımız bu adım ise kulübümüzün global vizyonunun en somut göstergesidir. 1907 Fenerbahçe Derneği olarak, camiamız için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Spor
Ali Koç Sadettin Saran ile özel konuşmasını açıkladı: Ateş püskürdü
Ali Koç Sadettin Saran ile özel konuşmasını açıkladı: Ateş püskürdü
TFF Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihini açıkladı
TFF Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihini açıkladı