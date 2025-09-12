Fenerbahçe için Serie A ekibinin hisselerini satın aldı: Kulübün adı değiştirildi

Sarı-lacivertli dernek, Türk voleyboluna ve uluslararası alanda tarihi bir iş birliğine imza attı. Dernek, İtalya Serie A'da mücadele edecek Consolini Volley takımının yüzde 30'luk hissesini satın aldı. 1907 Fenerbahçe Derneği, yapılan anlaşma kapsamında, kulübün ilave yüzde 40'lık hissesini satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Ayrıca 1907 Fenerbahçe Derneği, bu yatırımı kurumsal bir yapı altında yürütmek amacıyla 1907 Voleybol Sportif Hizmetler A.Ş'yi kurdu.

"MARKA DEĞERİMİZİ YÜKSELTECEK"

1907 Fenerbahçe Derneğinin gerçekleştirdiği iş birliğinin önemine dikkati çeken Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Consolini Volley 1907 ile kadın voleybolunda uluslararası iş birlikleri için yeni bir kapı aralanıyor. Bu adım, Fenerbahçe'nin sadece Türkiye'de değil, dünyada da voleybolun öncülerinden biri olma iddiasını güçlendiriyor. Kulübümüz için sportif başarıların yanı sıra marka değerimizi uluslararası ölçekte yükseltecek, genç oyuncularımıza farklı bir gelişim fırsatı sunacak çok yönlü bir adım olacak. Fenerbahçe Spor Kulübünün vizyonunu genişleten, Türk voleybolunu dünyada daha görünür kılacak bu girişim sebebiyle 1907 Fenerbahçe Derneği'ne ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hulusi Belgü ce Rıfat Perahya

"FENERBAHÇE'NİN ULUSLARARASI GÜCÜNÜ DE ARTIRACAK"

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya ise şunları kaydetti:

"Biz 1992 yılında 50 iş insanı tarafından kurulan ve o günden bugüne Fenerbahçe sayısız hizmetlerde bulunmuş bir derneğiz. Kurulduğumuz günden bugüne hiçbir beklentimiz olmadan Fenerbahçe'mize destek vermek, geleceğine yönelik projeler geliştirmek için çabaladık. Yine bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Consolini Volley 1907 projesi, yalnızca Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için değil, Türk voleybolunun tamamı için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu iş birliği, genç sporcularımıza Avrupa'nın en üst seviyelerinde kendilerini geliştirme fırsatı sunarken, kulübümüzün uluslararası gücünü de artıracak. Fenerbahçe'nin gücü, taraftarımızın inancı ve spora olan bitmeyen tutkusuyla büyüyor. İtalya'da attığımız bu adım ise kulübümüzün global vizyonunun en somut göstergesidir. 1907 Fenerbahçe Derneği olarak, camiamız için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atmaya devam edeceğiz."