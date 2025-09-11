Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu

Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu
Yayınlanma:
Son olarak Moldova takımı Zimbru'da görev yapan Hikmet Karaman, Türkiye'ye döndü. Karaman'ın yeni takımı belli oldu.

Türk futbolunda en çok takım çalıştıran teknik direktörlerden olan Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu.

65 yaşındaki Karaman, son olarak Moldovaa'nın Zimbru takımında görev yapmıştı. Karaman yönetimindeki Zimbru, lig şampiyonluğu 1 puan farkla kaybetmişti.

Türkiye'de Adana Demirspor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Antalyaspor, Kocaelispor'un da aralarında olduğu pek çok takımı çalıştıran Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu.

IĞDIR FK İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Ajansspor'un haberine göre; Hikmet Karaman'ın Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen TFF 1. Lig takımı Iğdır FK ile anlaştığı öğrenildi.

Tarafların prensipte anlaştığı, detaylar üzerinde yapılacak görüşmeleri ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

Hikmet Karaman'ın daha sonra Iğdır'a giderek görevine başlayacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Spor
Galatasaray'ın Rüya Takım'ı ortaya çıktı: Ligi kasıp kavuracak!
Galatasaray'ın Rüya Takım'ı ortaya çıktı: Ligi kasıp kavuracak!
Rıdvan Dilmen Habertürk'ten apar topar ayrılmış! Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyordu: Operasyonu önceden mi haber aldı
Rıdvan Dilmen Habertürk'ten apar topar ayrılmış! Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyordu: Operasyonu önceden mi haber aldı
Tedesco'nun adındaki sır: "Tedesco" bakın ne demekmiş?
Tedesco'nun adındaki sır: "Tedesco" bakın ne demekmiş?