Türk futbolunda en çok takım çalıştıran teknik direktörlerden olan Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu.

65 yaşındaki Karaman, son olarak Moldovaa'nın Zimbru takımında görev yapmıştı. Karaman yönetimindeki Zimbru, lig şampiyonluğu 1 puan farkla kaybetmişti.

Türkiye'de Adana Demirspor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Antalyaspor, Kocaelispor'un da aralarında olduğu pek çok takımı çalıştıran Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu.

IĞDIR FK İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Ajansspor'un haberine göre; Hikmet Karaman'ın Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen TFF 1. Lig takımı Iğdır FK ile anlaştığı öğrenildi.

Tarafların prensipte anlaştığı, detaylar üzerinde yapılacak görüşmeleri ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

Hikmet Karaman'ın daha sonra Iğdır'a giderek görevine başlayacağı ifade edildi.