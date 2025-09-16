Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor: maç haftasının panoraması

Avrupa futbolunun zirvesi geri döndü. 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması, 16–18 Eylül arasındaki ilk karşılaşmalarla bugün başlıyor. Yeni formatta 36 takım, sekiz farklı rakibe karşı 8 maç oynayacak; ilk 8 doğrudan son 16’ya giderken, 9–24 arasındaki takımlar play-off oynayacak. Bu akşamın programında öne çıkan eşleşmeler arasında Athletic Club–Arsenal, Juventus–Borussia Dortmund, Real Madrid–Marsilya ve Tottenham–Villarreal var

Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman?

Sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki ilk sınavı Eintracht Frankfurt deplasmanı olacak.

18 Eylül 2025 Perşembe, 22.00’de başlıyor; adres Deutsche Bank Park (Frankfurt). Resmi maç merkezi UEFA’da yayında.

Yayın bilgisi:

Türkiye’de bu sezon Şampiyonlar Ligi yayın hakları TRT/Tabii ekosisteminde. Frankfurt–Galatasaray karşılaşması için yayın TRT 1’de şifresiz, ayrıca Tabii dijital platformundan takip edilebilecek.

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi: Format ve Takvim

Format (kısaca): 36 takımlı lig aşamasında herkes 8 farklı rakiple tek maç oynar (toplam 8 maç). Puan tablosu tek ligdir; ilk 8 direkt son 16’ya, 9–24 sıraları play-off’a gider. Kura yapısı, takımların dört torbaya ayrılması ve her kulübün her torbadan 2 rakibe (biri iç, biri dış saha) karşı oynaması esasına dayanır.

Tüm Maçlar

Salı • 16 Eylül 2025

19:45 — Athletic Club vs Arsenal

19:45 — PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise

22:00 — Juventus vs Borussia Dortmund

22:00 — Real Madrid vs Marsilya

22:00 — Benfica vs Karabağ

22:00 — Tottenham vs Villarreal

Çarşamba • 17 Eylül 2025

19:45 — Olympiakos vs Pafos

19:45 — Slavia Praha vs Bodø/Glimt

22:00 — Ajax vs Inter

22:00 — Bayern Münih vs Chelsea

22:00 — Liverpool vs Atlético de Madrid

22:00 — Paris Saint-Germain vs Atalanta

Perşembe • 18 Eylül 2025