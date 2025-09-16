Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor: maç haftasının panoraması
Avrupa futbolunun zirvesi geri döndü. 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması, 16–18 Eylül arasındaki ilk karşılaşmalarla bugün başlıyor. Yeni formatta 36 takım, sekiz farklı rakibe karşı 8 maç oynayacak; ilk 8 doğrudan son 16’ya giderken, 9–24 arasındaki takımlar play-off oynayacak. Bu akşamın programında öne çıkan eşleşmeler arasında Athletic Club–Arsenal, Juventus–Borussia Dortmund, Real Madrid–Marsilya ve Tottenham–Villarreal var
Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman?
Sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki ilk sınavı Eintracht Frankfurt deplasmanı olacak.
Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman?
18 Eylül 2025 Perşembe, 22.00’de başlıyor; adres Deutsche Bank Park (Frankfurt). Resmi maç merkezi UEFA’da yayında.
Yayın bilgisi:
Türkiye’de bu sezon Şampiyonlar Ligi yayın hakları TRT/Tabii ekosisteminde. Frankfurt–Galatasaray karşılaşması için yayın TRT 1’de şifresiz, ayrıca Tabii dijital platformundan takip edilebilecek.
2025 UEFA Şampiyonlar Ligi: Format ve Takvim
Format (kısaca): 36 takımlı lig aşamasında herkes 8 farklı rakiple tek maç oynar (toplam 8 maç). Puan tablosu tek ligdir; ilk 8 direkt son 16’ya, 9–24 sıraları play-off’a gider. Kura yapısı, takımların dört torbaya ayrılması ve her kulübün her torbadan 2 rakibe (biri iç, biri dış saha) karşı oynaması esasına dayanır.
Tüm Maçlar
Salı • 16 Eylül 2025
19:45 — Athletic Club vs Arsenal
19:45 — PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise
22:00 — Juventus vs Borussia Dortmund
22:00 — Real Madrid vs Marsilya
22:00 — Benfica vs Karabağ
22:00 — Tottenham vs Villarreal
Çarşamba • 17 Eylül 2025
19:45 — Olympiakos vs Pafos
19:45 — Slavia Praha vs Bodø/Glimt
22:00 — Ajax vs Inter
22:00 — Bayern Münih vs Chelsea
22:00 — Liverpool vs Atlético de Madrid
22:00 — Paris Saint-Germain vs Atalanta
Perşembe • 18 Eylül 2025
19:45 — Club Brugge vs Monaco
19:45 — Kopenhag vs Leverkusen
22:00 — Eintracht Frankfurt vs Galatasaray
22:00 — Manchester City vs Napoli
22:00 — Newcastle United vs Barcelona
22:00 — Sporting CP vs Kairat Almaty