Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA, 2025/26 sezonunda lig aşaması 16–18 Eylül tarihleri arasında ilk maçlarla başlıyor. Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanına 18 Eylül Perşembe çıkacak. Türkiye’de seçili maçlar TRT 1/TRT Spor’da şifresiz, tüm karşılaşmalar Tabii’de.

2025-2026-sampiyonlar-ligi-formati.webp

Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor: maç haftasının panoraması

Avrupa futbolunun zirvesi geri döndü. 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması, 16–18 Eylül arasındaki ilk karşılaşmalarla bugün başlıyor. Yeni formatta 36 takım, sekiz farklı rakibe karşı 8 maç oynayacak; ilk 8 doğrudan son 16’ya giderken, 9–24 arasındaki takımlar play-off oynayacak. Bu akşamın programında öne çıkan eşleşmeler arasında Athletic Club–Arsenal, Juventus–Borussia Dortmund, Real Madrid–Marsilya ve Tottenham–Villarreal var

650x344-1756274638401.webp

Galatasaray Frankfurt maçı ne zaman?

Sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki ilk sınavı Eintracht Frankfurt deplasmanı olacak.
Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman?
18 Eylül 2025 Perşembe, 22.00’de başlıyor; adres Deutsche Bank Park (Frankfurt). Resmi maç merkezi UEFA’da yayında.

Yayın bilgisi:
Türkiye’de bu sezon Şampiyonlar Ligi yayın hakları TRT/Tabii ekosisteminde. Frankfurt–Galatasaray karşılaşması için yayın TRT 1’de şifresiz, ayrıca Tabii dijital platformundan takip edilebilecek.

images.jpg

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi: Format ve Takvim

Format (kısaca): 36 takımlı lig aşamasında herkes 8 farklı rakiple tek maç oynar (toplam 8 maç). Puan tablosu tek ligdir; ilk 8 direkt son 16’ya, 9–24 sıraları play-off’a gider. Kura yapısı, takımların dört torbaya ayrılması ve her kulübün her torbadan 2 rakibe (biri iç, biri dış saha) karşı oynaması esasına dayanır.

Tüm Maçlar

Salı • 16 Eylül 2025

  • 19:45 — Athletic Club vs Arsenal

  • 19:45PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise

  • 22:00Juventus vs Borussia Dortmund

  • 22:00Real Madrid vs Marsilya

  • 22:00Benfica vs Karabağ

  • 22:00Tottenham vs Villarreal

Çarşamba • 17 Eylül 2025

  • 19:45Olympiakos vs Pafos

  • 19:45Slavia Praha vs Bodø/Glimt

  • 22:00Ajax vs Inter

  • 22:00Bayern Münih vs Chelsea

  • 22:00Liverpool vs Atlético de Madrid

  • 22:00Paris Saint-Germain vs Atalanta

Perşembe • 18 Eylül 2025

  • 19:45Club Brugge vs Monaco

  • 19:45Kopenhag vs Leverkusen

  • 22:00Eintracht Frankfurt vs Galatasaray

  • 22:00Manchester City vs Napoli

  • 22:00Newcastle United vs Barcelona

  • 22:00Sporting CP vs Kairat Almaty

