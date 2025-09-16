Ahmet Çakar Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu açıkladı: En az 2-0 yener

Ahmet Çakar Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu açıkladı: En az 2-0 yener
Yayınlanma:
Güncelleme:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile karşılaşacağı maça dair tahminde bulundu.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor.

FRANKFURT DEPLASMANINA ÇIKACAK

Temsilcimiz, Devler Ligi’nin ilk hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak.

18 Eylül Perşembe günü Frankfurt Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak.

Kritik maç TRT 1’den naklen yayınlanacak.

AHMET ÇAKAR’DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçına dair tahminde bulundu.

‘’FRANKFURT EN AZ 2 FARKLA KAZANACAK’’

Ahmet Çakar, ''Frankfurt mutlaka kazanacak. Frankfurt en az 2 farkla kazanacak. 3 farkla da olabilir 4 farkla da olabilir'' ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray, Frankfurt karşılaşması öncesi hazırlıklarına start verdi.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas organizasyonları, topa hakimiyet çalışmaları ve çift kale maç üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesi hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yapılacak antrenmanla devam ettirecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

