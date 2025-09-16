Shane Larkin veda etti

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan sonra Türk Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

32 yaşındaki Larkin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

- 7 yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı.

- 7 yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip.

- Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli.

- Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim.

- Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu.

- Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye.

