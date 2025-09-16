Shane Larkin veda etti

Yayınlanma:
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, yaptığı açıklamayla vedasını duyurdu.

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan sonra Türk Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

32 yaşındaki Larkin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

- 7 yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı.

- 7 yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip.

- Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli.

- Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim.

- Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu.

- Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

