12 Dev Adam'a uçakta sürpriz

Eurobasket 2025 sonrası yurda dönen 12 Dev Adam için uçakta duygusal bir konuşma yapıldı.

Eurobasket 2025 finalinde Almanya'ya mağlup olarak turnuvayı Avrupa ikincisi tamamlayan 12 Dev Adam yurda döndü.

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Letonya’nın başkenti Riga’dan İstanbul’a gelen milli takım kafilesi, uçakta unutulmaz anlar yaşadı.

"BU ÜLKENİN HER BİR FERDİNE BÜYÜK BİR UMUT VE GURUR YAŞATTINIZ"

Milli takım kafilesini taşıyan uçağın pilotu yaptığı anonsla oyuncuları tebrik etti. THY Pilotu yaptığı anonsta, “Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Pilotun bu sözleri üzerine yolcular alkışlarla milli basketçilere destek verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

