Tefecilere 49 ilde eş zamanlı baskın: 115 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonların bu sabah planlı ve projeli çalışmaların ardından başlatıldığını belirtti.

Operasyonun düzenlendiği iller arasında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce yer aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisi verildiç Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında şunlar bulunuyor:

Tefecilik

Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık

İhaleye fesat karıştırmak

Rüşvet, zimmet ve irtikap

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Resmi belgede sahtecilik

Parada sahtecilik

"TEFECİLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya, operasyonda görev alan valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nı, il emniyet müdürlerini ve polis teşkilatını tebrik etti.

Yerlikaya, açıklamasında suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak, "Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.