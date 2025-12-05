Öğrencileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Öğrencileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
Yayınlanma:
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Eski Belediye Kavşağı'nda öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, öğrencileri taşıyan bir servis aracı ile kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada toplam 14 kişi yaralandı.

Kaza, Eski Belediye Kavşağı'nda yaşandı. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen öğrenci servis aracı ile bir kamyonet, çarpışma sonucu hasar gördü.

YARALANAN 14 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detay verilmezken, polis kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

