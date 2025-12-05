Peş peşe gelen adli emanet vurgunlarının ardından adliyelere denetim kararı

Yayınlanma:
Adliye emanet skandalları art arda geliyor. Büyükçekmece’de kayıp altınların ardından, Adalar’da 12 silah kayboldu; iki kişi tutuklandı. Adalet Bakanlığı harekete geçti. Ülke genelinde adliyelerde denetimler sıkılaştırılıyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emanet kasasında, ele geçirilen 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının (yaklaşık 147 milyon TL) market arabasıyla çalındığının ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Söz konusu altınların, göçmen kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen suç eşyası olduğu belirlendi.

Adli emanet skandallarının bir diğeri ise Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yaşandı. Suç eşyası ve emanet deposunda yapılan rutin denetimde 12 silahın kayıp olduğu tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, silahlardan 3’ü hakkında yeniden inceleme yapıldığı ve bunlardan ikisinin 2 Ekim 2023’te U.E. isimli kişi üzerinden temin edildiği bildirildi. Diğer silahın ise örgütlü suç soruşturmasında bir şüphelinin evinde ele geçirildiği anlaşıldı.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı: Altınlar böyle kaçırılmış!Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunun detayları ortaya çıktı: Altınlar böyle kaçırılmış!

Yapılan çalışmalar, U.E.’nin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu’nda zabıt katibi olarak görev yaptığını ortaya koydu. Gözetimi altındaki silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddia edilen U.E., 26 Kasım’da gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada kayıp 9 silahın bulunamadığı öğrenildi.

ADALET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Art arda yaşanan skandallar üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki olayları incelemek üzere dört başmüfettiş görevlendirildi.

Bakanlık, yalnızca bu iki adliye ile sınırlı kalmayacak şekilde, 81 ildeki tüm adli emanet bürolarının sıkı denetime tabi tutulacağını açıkladı. Denetimlerin artık daha sık ve kapsamlı yapılacağı, kusuru veya ihmali olanlar hakkında gecikmeksizin adli ve idari işlem başlatılacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

