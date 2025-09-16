Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 Ağustos ayına konut verilerine göre, konut fiyat endeksi (KFE) aylık bazda yüzde 2,5 artarak geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 31,4 arttı.

Merkez Bankası verileri konut fiyatlarındaki artışı ortaya koyarken metrekare cinsinden fiyat artışı da belli oldu. Ev alma hayali kuranları hayalinden daha da uzaklaştıran artış pes artık dedirtti.

SATIN ALACAKLARA KARA HABERİ VERDİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 oranında artan konut fiyat endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,2 oranında azalış gösterdi.

İstanbul'da konut fiyatları endeksi ağustosta aylık yüzde 3,0 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 30,2 arttı. Ankara'da konut fiyatları endeksi ağustos ayında aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 41,1 artış kaydetti. İzmir'de ise konut fiyatları endeksi aynı dönemde aylık yüzde 2,5 artarken, yıllık yüzde 31,9 yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ağustos 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,5 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gözlendi.

Merkez Bankası'nın verileri TL cinsinden artışı da ortaya çıkardı.

1 MİLYONDAN FAZLA ARTTI

2024 Ağustos ayında Türkiye genelinde Birim Konut Fiyatları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,5 artışla m2 başına 32.434 TL olarak hesaplandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla 49.000 TL, 26.719 TL ve 36.796 TL olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın 2025 Ağustos verileri göz önüne alınarak yapılan hesaplama metrekare başına fiyat artışını ortaya koydu. Buna göre; bu yıl yüzde 30,4 artış gösteren Türkiye geneli birim fiyatı 32.434 TL'den 42.618 TL'ye çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise metrekare ortalaması sırasıyla 63.798 TL, 37,700 TL ve 48,533 TL olarak gerçekleşti.

Ortalama bir apartman dairesinin 100 metrekare olduğu göz öne alındığında; Türkiye genelinde konut fiyatları bir yılda 1 milyon 18 bin lira artış gösterdi.

3 büyük şehirde ise 100 metrekare dairedeki fiyat artışı şu şekilde gerçekleşti: