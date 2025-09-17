Balkondan aşağı bakarken alt katın balkonuna düştü

Balkondan aşağı bakarken alt katın balkonuna düştü
Yayınlanma:
Çorum’un Alaca ilçesinde, ikinci kattaki balkondan birinci katın balkonuna düşen 45 yaşındaki Cemil Aykaç yaşamını yitirdi.

Çorum’un Alaca ilçesi Cengizhan Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olayda Cemil Aykaç (45), evinin ikinci katındaki balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek birinci kattaki balkona düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aykaç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aykaç’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

