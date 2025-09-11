AKP'li belediye yargı kararını dinlemedi işçiler sokağa döküldü

Artvin Şavşat’ta, Şavşat Belediyesi tarafından işlerine son verilen işçilerin eylemleri sürüyor. Belediye-İş Sendikası Karadeniz temsilcileri ve üyeleri, Şavşat’taki sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve Şavşat halkının da destek verdiği bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından belediye binası önünde basın açıklaması yapıldı.

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen burada açıklamalarda bulundu.

Şen, "Bizler bugün Karadeniz şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri olarak buradayız. Bu haksız işten çıkarmalar devam ettiği sürece, Sayın Belediye Başkanı bilmelidir ki, binlerce üyemizle birlikte burada olmaya devam edeceğiz. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Öncelikle, bir yıldır hukuk mücadelesi veren ve direnişte olan 29 işçi arkadaşımı sevgi ve saygıyla kutluyorum. Çünkü yaptığınız bu onurlu mücadeleyi çocuklarınıza, torunlarınıza gururla anlatacaksınız. Çünkü haklısınız, haklısınız, haklısınız!.Bu süreçte bize destek veren herkese ve yanımızda olan Şavşat halkına teşekkür ediyoruz.

29 arkadaşımız hiçbir gerekçe gösterilmeden kapının önüne konuldu. Bir yıldır hukuk mücadelemiz sürüyor. Mahkemeyi kazandık, işe iade kararı çıktı. Ancak ne yazık ki, arkadaşlarımız halen işe başlatılmadı. Sayın Belediye Başkanı demişti ki: ‘Mahkemeyi kazanın, sizi işe başlatacağım.’ Şimdi mahkeme kararını alıp getirdik. Buna rağmen Sayın Başkan, bu kararı görmezden geliyor. Ama biz bu kararı hem göstereceğiz hem duyuracağız. Yarın daha da kalabalık geleceğiz! Sayın Belediye Başkanı'na sesleniyoruz: Her türlü uzlaşmaya açığız. Bu yanlıştan dönün! Sayın Başkan, Şavşat halkı sizi Şavşat’a hizmet edin diye seçti; işçileri işten çıkarın diye değil. Şavşat küçük bir yer. İşten çıkardığınız bu işçilerle sokakta karşılaşacaksınız. Bu insanların yüzüne bakamayacaksınız. Mahkeme kararını istediniz, getirdik. Artık bir an önce bu yanlış karardan dönmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.