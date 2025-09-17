Çorumluları ayağa kaldırdı

Çorum'da Gazze’deki ablukayı kırmak ve İsrail’in saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Tunus’tan yola çıkan Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenledi.

Valilik önünden başlayan yürüyüş, Saat Kulesi meydanındaki etkinliklerle devam etti. Çorum Filistin Platformu adına konuşan Hüseyin Kılıç, İsrail’in bölgedeki saldırılarını eleştirerek, Türkiye’nin Hamas’a verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Kılıç, "Siyonistlerin yüz yıllık mazisi katliam ve barbarlığın tarihidir. Katil İsrail, ABD’den aldığı destekle tüm coğrafyamızı işgal ve katliamla tehdit etmektedir. Türkiye ise Hamas’a yaptığı açık destekle takdire şayan bir iş yapmaktadır" dedi.

DİRENİŞE DESTEK ÇAĞRISI

İsrail’in olası saldırılarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Gazze için bir şey yapmak isteyenler en başta Hamas’a sahip çıkmalıdırlar. Dua ve infakla, eylem ve boykotla direnişe destek vermeli, Gazze'nin sesi olmalıyız” dedi.

Kılıç, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun önemine de değinerek, “Sumud Filosu ile siyonistler dünya nezdinde lanetlenmiştir. Gazze’de işlenen vahşet, İsrail’i yalnızlaştırmıştır. Farklı ülkelerden binlerce insanın işgal çetesine karşı bir araya gelmesi, davanın büyüklüğünü göstermektedir. Sumud, mücadelenin sürdüğünü, hatta büyüdüğünü ilan etmektedir” ifadelerini kullandı.