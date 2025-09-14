Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: CHP'nin kasasından çıkan namus, AK Parti'ninkinden çıkan gerçekler

CHP Lideri Özgür Özel, İBB katkılarıyla düzenlenen 4. Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Festivali'ne katıldı.

Oğlunun patlattığı kasasından yaklaşık 13 milyon lira değerinde servet çıkan eski AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'den bahseden Özel, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin kasasından sadece başkanlık mührü çıktığını hatırlatarak "CHP'nin kasasından çıkan namus, AK Parti'nin kasasından çıkan gerçekler" dedi.

Burada yaptığı konuşmada tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun her Türk vatandaşının adayı olduğunu vurgulayan Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyle iktidara yürüyoruz" dedi.

Madımak katliamı hakkında da konuşan Özel, "Madımak utancıyla devletin hala yüzleşmediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu anlayışı değiştirmek için, biz, samimi adımlarımızı 1 Ekim'den itibaren sıklaştıracağız ve herkesin bugünkü söylemlerinin ne kadar samimi olduğunu, o gün göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU 15,5 MİLYON VATANDAŞIN ADAYIDIR"

İBB'nin katıklarıyla düzenlenen 4. Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve yurttaşların katılımıyla düzenlenen törenle başladı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda, 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalin ilk gününde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Cumhurbaşkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her Türk vatandaşının adayı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"19 Mart günü kendisine bir darbe girişiminde bulunup, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapılınca, biz, millete dedik ki, ‘23’ünde biz, kendi ön seçimimizden vazgeçtik. Sandığı koyuyoruz ve bütün canları, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yarınları aydınlatacağına inanan tüm vatandaşları dayanışmaya davet ediyoruz.’

O gün bugündür kendisi, 2 milyonluk Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin değil, 15,5 milyon vatandaşın; 96 yaşında çift bastonla sandığa koşan teyzemin, karnındaki üç aylık bebeğinin geleceğini Ekrem İmamoğlu'na emanet etmeye koşan genç kardeşimin adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 15,5 milyon kişiyle birlikte onu aday gösterdik. Kendisini buradan yürekten selamlıyorum"

"ZALİMİN KARŞISINDA, MAZLUMUN YANINDA DİMDİK DURUYORSUNUZ"

Alevi yurttaşların her çağda mazlumun yanında olduğundan bahseden Özel, "Mağdur oldunuz ama asla zalim olmadınız. Bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında dimdik duruyorsunuz. Dimdik duran canlara yürekten teşekkür ediyorum." diyerek şu ifadelerde bulundu:

"Anadolu'nun her karış toplarını iyilikle sulayan Horasan erenleri, tarihte olduğu gibi, bugün de bu toprakların birliğine, beraberliğine hizmet için gönlünü birleştirmiştir. Oradan gelen yıldızlar, hala bu memleketi aydınlatmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'ya omuz verdiniz. Kurtuluşta da kuruluşta da siz vardınız. Kerbela'dan Çorum'a, Maraş'tan Madımak'a, Sivas'tan Gezi'ye acıyı içinize gömdünüz. Kini değil, sevgiyi büyüttünüz.

Çocuklara geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu bıraktınız. Deyişlerinizle, nefeslerinizle bu toprakları zenginleştirdiniz, zenginleştirmeye devam ediyorsunuz. Bir gün bile ‘bize borçlusunuz’ demediniz. Size olan borcumuzu hatırlatmadınız. Ama biz biliyoruz, bu ülkenin size borcu çok."

"HANGİ SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA OLURSAK OLALIM, BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ"

Kurucu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyle iktidara yürüdüklerini ifade eden Özel, Pir Sultan Abdal'ın "Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan" sözüne atıfta bulunarak şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyle iktidara yürüyoruz. Eğer bu ülke kurtulacaksa, bu ülke kötülüklerden arınacaksa; kalp gözüyle bakanlarla, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatanlarla, ‘Kendine ağır geleni başkasına yapma’ diyenlerle kurtulacak. Bu ülke; ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ sözünü laf olsun diye, tekerleme gibi söyleyenlerle değil, bunun gereğini yapanlarla kurtulacak.

Ne diyordu Pir Sultan? ‘Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.’ Siz döner misiniz? Biz döner miyiz? Bizler, bu yoldan dönmeyeceğiz. Hangi saldırıyla karşı karşıya olursak olalım, bu yoldan dönmeyeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz, hep beraber başaracağız"

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ALEVİ AÇILIMI ÇAĞRISI

Son dönemde gündeme gelen Alevi açılımından da bahseden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin her zaman Alevilerin yanında olduğunu vurgulayarak, "Aleviler için yapılacak şey bir lütuf değil, on yıllardır acılı bir bekleyişin olgunlaşmış meyvesine, bizzat kendi sabırlarıyla kavuşmalarıdır" dedi.

Konu hakkında CHP Lideri şu ifadelerde bulundu:

"Bugün yeni bir Alevi açılımından bahsediliyor. Buradan söylüyorum: Kimse Alevilerin sorunlarını, acılarını zaman zaman, konjonktürel olarak gündeme getirecek bir siyasi alan olarak görmemelidir. Aleviler için yapılacak şey bir lütuf değil, on yıllardır acılı bir bekleyişin olgunlaşmış meyvesine, bizzat kendi sabırlarıyla kavuşmalarıdır. CHP, elbette her zaman olduğu gibi, bugün de yarın da Alevilerin ve taleplerinin yanındadır.

İlk olarak, cemevlerine ibadethane statüsü verilmelidir. Bu konuda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl attığı, Türkiye'nin en önemli kamu hizmetlerinden birini veren İBB’nin attığı adım son derece değerlidir. Çok sayıda milletvekilimiz bu konuda Meclis’e kanun teklifleri verdi. Komisyonlarda bekliyor.

Ümit ediyoruz, burada açılımdan bahsedenlerin, Meclis açıldığında, komisyon gündemine yeniden getireceğimiz, Genel Kurul’da oylatacağımız önergelerimize, kanun tekliflerimize bu kez birlikte ‘hayır’ oyu vermezler ve önemli bir eşik aşılmış, önemli bir ayıp, bertaraf edilmiş olur."

"MADIMAK UTANCIYLA DEVLETİN HALA YÜZLEŞMEDİĞİ GERÇEĞİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Devletin Madımak katliamıyla hala yüzleşmediğinden bahseden Özel, 1 Ekim'i işaret ederek şu sözleri sarf etti:

"Cemevi sorununun yanında, ÇEDES programı adı altında eşit eğitimin örselendiği, Kültür Bakanlığı’na bağlı, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adıyla, Alevilerin kabul etmediği bir kurumun, işleyişinin kurulduğu, Madımak utancıyla devletin hala yüzleşmediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu anlayışı değiştirmek için, biz, samimi adımlarımızı 1 Ekim'den itibaren sıklaştıracağız ve herkesin bugünkü söylemlerinin ne kadar samimi olduğunu, o gün göreceğiz."

"ARKADAŞLARIMIZ MASUMDUR. ATILAN İFTİRADIR. DAVALAR SİYASİDİR"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bekleyin, bir ayı bulmaz birbirlerinin yüzüne bakamayacak, ailelerinin gözünün içine bakamayacak hale gelecekler!" ifadelerini hatırlatan Özgür Özel, "Ben buradan canların gözünün içine baka baka bir kez daha diyorum ki: Arkadaşlarımız masumdur. Atılan iftiradır. Davalar siyasidir." diyerek şunları söyledi:

"Alevilere de Kürtlere de eşitliği getirecek, hepimizin eşit bir şekilde yarınlara yürüyeceğimiz, kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı, hiçbir çocuğun hayata kapatamayacağı kadar büyük bir farkla geriden başlamayacağı, babaların, anaların çocuklarına yoksulluğu miras bırakmayacakları, eşit doğulacak, eşit büyünecek, eşit yaşanılacak, ekmek mücadelesinde eşitliğin olacağı, birlikte üreteceğimiz, birlikte kazanacağımız, birlikte eşit paylaşacağımız yarınların teminatı, cumhurbaşkanı adayımızın iktidara gelmesine ve bu hizmetleri İstanbul'da olduğu gibi, tüm Türkiye'de yapmasını hiçbir kötülük asla ve asla başaramayacak. Çünkü biz iyi insanlarla, iyi yüreklerle ve iyi niyetle yola çıktık."

"YİNE O KÖTÜLÜK TAYYİP ERDOĞAN'I BULMUŞ"

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan yapılan operasyondaki amacın belediyeyi ele geçirmek olduğunu vurgulayan CHP Lideri Özel, şöyle konuştu:

"Bir savcı düşünün ki; bir belediyeye operasyon yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi'yle AK Parti arasındaki belediye meclis üyesi farkını gözetip, ondan bir fazla belediye meclis üyesini gözaltına alıyor. Ve bu kötülükler, ardı arkası gitmeyen kötülükler… Ama her şeyi gözümüzün önüne öyle bir seriyor ki… Mesela bugün rozet takarken, kazanamadığı Beykoz Belediyesi'nin başkanvekilini partisine devşirmeye çalışırken, ses kayıtlarından bahsediyor.

Oysa bilmiyor ki o ses kayıtlarından, bahsettiği ses kayıtlarından birisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden belediye meclis üyesi, diğer konuşan da içeride Ekrem İmamoğlu'na iftiralar atan birisi. Yani saflar ayrışmış, kötüler, yine o kötülük Tayyip Erdoğan'ı bulmuş ve mağdurları zalimlik yapan birisi hedef gösterirken ayağına dolaştı."

"CHP'NİN KASASINDAN ÇIKAN NAMUS, AK PARTİ'NİN KASASINDAN ÇIKAN GERÇEKLER"

"Gaziosmanpaşa'da bir kasada para bulunmuş. Daha doğrusu bir kasa çalınmış, polise gidilmiş ve hırsızı bulunmuş. Öyle olunca da kasadaki paranın menşei sorgulanmış, açıklanamamış ve bir istifayla sonuçlanmış. Ayaklarına dolaşacak ya, yaptıkları kötülük kendilerini vuracak ya… Temiz, namuslu insanlara atılan iftiralar dönüp onları bulacak ya" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gaziosmanpaşa'da Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'nin kasasının bulunduğu söylenip, TRT'den dolarlar, eurolar boşaltılırken ki görüntüler servis edilip, görüntü yoluyla iftirayı, itirazımız sonucunda TRT, ‘Stok görüntü kullandık. Boş kasa görüntüsü yoktu. O aramanın görüntüsü.

Elde bu görüntüler vardı’ diyerek kendini savunuyordu. O kasadan belediyenin mührü çıktı. Bir de Hakan Bahçetepe’nin nasıl namuslu bir insan olduğu çıktı."

AKP'de şok istifa: Aile içi soygun haberiyle gündeme gelen başkan bırakıyor

Aileiçi soygunla gündeme geldikten sonra partisinden istifa eden AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'den de bahseden Özel, şunları söyledi:

"Ama bugün Gaziosmanpaşa'daki bir kasadan çıkanlar, Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı'nın, evine hırsız girer, kasadan para çalınır, para çalınınca şikayetçi olur, polis hırsızı bulur, kendi oğlu çıkar.

Öyle olunca paranın kaynağı araştırılır. İzah edemediği için bugün AK Parti'den istifa etmek zorunda kalır. İşte Gaziosmanpaşa üzerinden CHP'nin kasasından çıkan namus, AK Parti'nin kasasından çıkan gerçekler."

"İKTİDAR OLDUĞUMUZDA ZALİM OLMAYACAĞIZ"

İktidara geldiklerinde zalim olmayacaklarını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz haklıyız, biz güçlüyüz. Biz doğru taraftayız ve biz kazanacağız. Yürüdüğümüz yolu Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Abdal Musa'nın, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin ve nice eren ve evliyanın öğretileriyle aydınlatmaya devam edeceğiz" diyerek şunları söyledi: