AKP'de şok istifa: Aile içi soygun haberiyle gündeme gelen başkan bırakıyor

AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, başkanlık görevinden istifa etti. Aile içi soygunla gündeme gelen Aydemir, istifa dilekçesini AKP il örgütüne teslim edecek.

İstifa kararını, Aydemir'in bu akşam AKP Gaziosmanpaşa ilçe örgütü ile paylaşacağı öğrenildi.

Fatih Aydemir ilçe başkanlığından istifa ettiğine dair AKP İstanbul il örgütüne bildirimde bulundu.

AKP'Lİ BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Gazeteci Rojda Altıntaş, sosyal medya hesabından AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in istifa ettiğini paylaştı.

halktv.com.tr'nin edindiği bilgiye göre istifa dilekçesini AKP İl örgütüne ileten Aydemir, bu akşam kararını Gaziosmanpaşa ilçe örgütü ile paylaşacak.

AİLE İÇİ SOYGUNLA GÜNDEME GELMİŞTİ

24 Ağustos'ta AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir’in evindeki çelik kasada bulunan ve toplam değeri 13,5 milyon TL seviyesinde olan para ve ziynet eşyası çalındı.

İlk olarak Veryansın TV’den Gamze Çınlar’ın gündeme getirdiği ilginç olayın ayrıntılarına halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe ulaşmıştı.

AKP’li isim, evindeki çelik kasada resmen hazine saklıyormuş!

OĞLU HIRSIZLIĞI İTİRAF ETTİ

Gökçe'nin haberine göre; soygunda yaklaşık 13,5 milyon TL zarara uğrayan Aydemir'in evine giren hırsızın oğlu Muhammet Emin Aydemir olduğu öğrenildi.

İfadesinde soygunu kendisinin yaptığını söyleyen 20 yaşındaki Muhammet Emin Aydemir, babası ile ilgili de dikkat çeken ifadelerde bulunmuştu.

Muhammet Emin Aydemir'in, içinde para olduğu düşünülen bir sırt çantası ile evinin olduğu siteden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

BABASININ RÜŞVET ALDIĞINI SÖYLEDİ

Tutanaklara geçen ifadede Aydemir, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olan babasının rüşvet aldığını kendisine söylediğini anlattı.