AKP’li isim, evindeki çelik kasada resmen hazine saklıyormuş!

Özel haber / halktv.com.tr

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya konu olay geçen 24 Ağustos günü yaşandı. AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir’in evindeki çelik kasada bulunan ve toplam değeri 13,5 milyon TL seviyesinde olan para ve ziynet eşyası çalındı. İlk olarak Veryansın TV’den Gamze Çınlar’ın gündeme getirdiği ilginç olayın ayrıntıları ise soruşturma dosyasına giren ifadelerde ve kamera kaydı tutanaklarına yansıdı

Fatih Aydemir, kasanın şifresini çocuklarının bildiğini kaydetti.

AKP’Lİ İSMİN ÇELİK KASASINDA YOK YOK!

Fatih Aydemir, şikâyetçi olarak verdiği ifadede evde çalınan varlıklara ilişkin ayrıntılı bir bilgi de verdi. Hırsızlık olayını 25 Ağustos akşamı, eve birlikte gittiği kızı E. E. Aydemir ile saat 23.45 gibi fark ettiklerini belirten Aydemir, “Yatak odası dağınıktı ve ışığı açıktı.

Yatak odasında şifre ile açılan kasam vardı. Kasaya baktığımda 100 bin TL, 172 bin 575 dolar, 73 bin 640 Euro, 5 tane 50 gramlık toplam değeri 1 milyon 75 bin TL olan altın, 20 bin dolar değerinde 2 adet 5 taş elmas yüzük, 10 bin dolarlık bir adet elmas zincir, her biri 10 gram olan 19 adet Ajda bilezik yoktu. Her biri 600 bin TL olan 1,2 milyon TL değerindeki 2 çekim ise kasadaydı” dedi. Anılan varlıkların TL karşılığı 13,5 milyon TL seviyesinde.

Emniyet ifadesi

‘ÇELİK KASADAKİ PARALARI BEN ALDIM”

Fatih Aydemir’in ifadesinden sonra oğlu Muhammet Emin Aydemir’in (21) ifadesi alındı. İfadesinde sanal bahise bulaştığını hesaplarını kullandırdığını ve bu nedenle hakkında açılan davaların olduğunu belirten Muhammet Emin Aydemir, babasının aksine çelik kasadan sadece paraları aldığını ziynet eşyasını almadığını söyledi. Aydemir, ziynet eşyalarını ise, kendisini para için sıkıştıran kişilerin almış olabileceğini söyledi. Emniyette ‘şüpheli’ sıfatı ile ifadesi alınan Aydemir, savcılıkta ise ‘şikâyetçi’ olarak ifade verdi.

Muhammet Emin Aydemir'in, içinde para olduğu düşünülen bir sırt çantası ile evinin olduğu siteden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

3 AYRI İFADEDE DE FARKLI BİLGİLER VERDİ

Verdiği üç ayrı ifadede farklı yer, zaman ve kişi bilgi veren Aydemir’in ifadeleri sonrası başka suçtan tutuklu bulunan Gökhan D. ile Buluthan K. tutuklandı. Ancak, Aydemir’in bu kişilere ilişkin verdiği ifadelerin doğru olmadığı anlaşılınca dün bu kişiler, anılan dosyadan tahliye edildi. Ancak başka suçtan tutuklu oldukları için cezaevinde kalmaya devam ettiler. Aydemir’in, ‘para almak için beni ölümle tehdit etti’ dediği Mustafa E. tutuklandı.

‘RÜŞVET’ İDDİASINI MAHKEMEDE ANLATTI

Dün sabah ise yeni bir gözaltı yapıldı. Bu kez, Muhammet Emin Aydemir’in sık sık görüştüğü Engin C. K. (26) gözaltına alındı. Engin C. K., babası ile Aydemir’in babasının 30 yıldır birbirlerini tanıdığını söyledi. Olayın olduğu gibi, ailesinin Muhammet Emin Aydemir’i kendilerine teslim ettiğini belirten Engin C. K., çalınan paralarla hiçbir ilgisinin ise olmadığını söyledi. Aydemir’in sanal bahis işi yaptığını hesaplarını bu işler için kiraladığını kaydeden Engin C. K., Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda ise dikkat çeken bir bilgi verdi. Engin C. K., Aydemir’in, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olan babasının rüşvet aldığını kendisine söylediğini anlattı.

BİR KİŞİ DE FİRARİ KONUMDA

Engin C. K. ise, soruşturma dosyasında siyasi nüfuzun kullanıldığına işaret etti. Hakimlik sorgusu sonrası, babası ile birlikte plastik pencere işi yapan Engin C. K. de tutuklandı. Soruşturma dosyasının şüphelilerinden Hakan E. A.’nın ise firari konumda olduğu öğrenildi.