Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 1 yaşındaki bebek yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yüceler Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Ömer Faruk Akekin'in kullandığı 16 BHV 954 plakalı yolcu otobüsü, Ömer Faruk Kısacık'ın kullandığı 34 FLC 803 plakalı midibüse arkadan çarptı.

1 YAŞINDAKİ BEBEK YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 1 yaşındaki Ahmet U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ahmet U.’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, güvenlik amaçlı trafiği bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.