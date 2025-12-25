Sokak ortasında çatışma: Yoldan geçen masum vatandaş yaralandı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında silahlarında kullanıldığı bir kavga çıktı. Kavgada, tesadüfen olay yerinden geçen bir vatandaş yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenevler Mahallesi Emir Caddesi’nde meydana geldi.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ SIRTINDAN YARALANDI

Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki grup arasında ilk başlarda sözlü olarak başlayan tartışma, bir süre sonra silahların da kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine ateş ederken o sırada yoldan tesadüfen geçen E.A., sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından E.A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.