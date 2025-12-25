Karabük’te motosiklet devrildi: Astsubay ağır yaralandı

Karabük'te bir astsubayın kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Astsubay ağır yaralandı. Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda akşam saatlerinde gerçekleşti.

MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli 24 yaşındaki Astsubay B.K.'nin kullandığı 06 FKM 068 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

AĞIR YARALANAN ASTSUBAY HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan astsubaya ilk müdahale sahada yapıldıktan sonra özel bir hastaneye nakledildi. Buradaki müdahalenin ardından ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve tüm detayları soruşturma kapsamında araştırılıyor.