Karabük’te motosiklet devrildi: Astsubay ağır yaralandı

Karabük’te motosiklet devrildi: Astsubay ağır yaralandı
Yayınlanma:
Karabük'te meydana gelen kazada kullandığı motosiklet devrilen 24 yaşındaki Astsubay B.K. ağır yaralandı. Yaralı, ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Karabük'te bir astsubayın kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Astsubay ağır yaralandı. Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda akşam saatlerinde gerçekleşti.

MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli 24 yaşındaki Astsubay B.K.'nin kullandığı 06 FKM 068 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

AĞIR YARALANAN ASTSUBAY HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan astsubaya ilk müdahale sahada yapıldıktan sonra özel bir hastaneye nakledildi. Buradaki müdahalenin ardından ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kahreden tesadüf: Ağabeyinin de öldüğü motosikletle geçirdiği kazada can verdiKahreden tesadüf: Ağabeyinin de öldüğü motosikletle geçirdiği kazada can verdi

Kamyonun altında kalan motosikletli genç yaşamını yitirdiKamyonun altında kalan motosikletli genç yaşamını yitirdi

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve tüm detayları soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Türkiye
Sokak ortasında çatışma: Yoldan geçen masum vatandaş yaralandı
Sokak ortasında çatışma: Yoldan geçen masum vatandaş yaralandı
Adana'yı sarsan feci olay! Biri engelli iki çocuğunu öldürüp intihar etti
Adana'yı sarsan feci olay! Biri engelli iki çocuğunu öldürüp intihar etti