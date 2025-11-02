Balıkesir'de bir deprem daha: Çevre illerden de hissedildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre,Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

AFAD, depremin saat 15.41'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 14.13 kilometre derinliğinde meydana geldi.

balikesir-sindirgi-deprem.jpg

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Ağustos ayındaki 6.1'lik depremlerin ardından ardı arkası kesilmeyen ve geçtiğimiz hafta bir kez daha 6.1'le sarsılan Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor.

Bugün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa'da da hissedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

