Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan deprem uyarısı: Binalar boşaltılmalı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede inceleme yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aynı büyüklükte yeni sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek, “Son depremde orta ve ağır hasarlı binalar oluştu. Bu binaların boşaltılmasında yarar var. Gelecekte en az 5’e varan büyüklükte depremler olabileceği için bu yapılar yıkılabilir” uyarısında bulundu.

27 Ekim’de Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir, İstanbul, Bursa ve çevre illerde hissedildi. Aynı bölgede 10 Ağustos’ta da 6.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Her iki sarsıntı da çok sayıda binada hasara yol açtı.

“DAHA ÖNCE HAREKET ETMEMİŞ FAYLAR ÇALIŞTI”

Bölgede saha incelemesi yapan Prof. Dr. Sözbilir, Sındırgı’nın güneyindeki dağlık alanda daha önce ‘ölü fay’ olarak bilinen hatların harekete geçtiğini tespit ettiklerini söyledi.

Sözbilir, "Bu faylar milyonlarca yıl önce çalışmış ancak son 10 bin yılda hareket etmemişti. Şimdi bu fayların deprem ürettiğini gözlemledik. Batıdan doğuya uzanan 10 ila 45 kilometre arasında değişen çok sayıda fay parçası var” dedi.

“DEPREMLER AYNI FAY ZONU İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ”

Sözbilir, Sındırgı’daki iki büyük depremin aynı fay zonu içinde meydana geldiğini belirterek, “Önce batıdaki fay kırıldı, 2,5-3 ay sonra 15 kilometre doğusundaki başka bir fay kırıldı. Aynı sistem içinde doğuya doğru devam eden faylar da bulunuyor. Yakın zamanda buna benzer büyüklükte yeni depremler gelişebilir” ifadelerini kullandı.

“DEPREM FIRTINASI SÜREBİLİR”

Bölgedeki jeotermal sistemin de deprem aktivitesini artırabileceğini vurgulayan Sözbilir, “Emendere bölgesinde sıcak su kaynakları var ve bu hattın altından bir fay geçiyor. Jeotermal sistem ve diri fay aynı yerde bulunduğunda deprem aktivitesi hemen bitmiyor. Bu nedenle deprem fırtınası şeklinde birkaç ay daha sürebilir” diye konuştu.

“ORTA VE AĞIR HASARLI BİNALAR ACİLEN BOŞALTILMALI”

Sözbilir, yapı güvenliğiyle ilgili de uyarıda bulunarak, “Sındırgı’nın yapı stokuyla ilgili acil önlemler alınmalı. İlk depremde yıkılan binalar boşaltılmıştı, bu sayede ikinci depremde can kaybı yaşanmadı. Ancak son depremde yeni orta ve ağır hasarlı binalar oluştu. Bu binalar boşaltılmalı; çünkü olası artçı veya 5 büyüklüğüne kadar depremler bu yapıları yıkabilir” dedi.