Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan deprem uyarısı: Binalar boşaltılmalı

Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan deprem uyarısı: Binalar boşaltılmalı
Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aynı büyüklükte yeni depremler olabileceğine dikkati çekerek, "Son depremde orta ve ağır hasarlı binalar oluştu. Bu binaların boşaltılmasında yarar var" dedi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede inceleme yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aynı büyüklükte yeni sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek, “Son depremde orta ve ağır hasarlı binalar oluştu. Bu binaların boşaltılmasında yarar var. Gelecekte en az 5’e varan büyüklükte depremler olabileceği için bu yapılar yıkılabilir” uyarısında bulundu.

27 Ekim’de Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir, İstanbul, Bursa ve çevre illerde hissedildi. Aynı bölgede 10 Ağustos’ta da 6.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Her iki sarsıntı da çok sayıda binada hasara yol açtı.

Balıkesir'de deprem!Balıkesir'de deprem!

“DAHA ÖNCE HAREKET ETMEMİŞ FAYLAR ÇALIŞTI”

Bölgede saha incelemesi yapan Prof. Dr. Sözbilir, Sındırgı’nın güneyindeki dağlık alanda daha önce ‘ölü fay’ olarak bilinen hatların harekete geçtiğini tespit ettiklerini söyledi.

Sözbilir, "Bu faylar milyonlarca yıl önce çalışmış ancak son 10 bin yılda hareket etmemişti. Şimdi bu fayların deprem ürettiğini gözlemledik. Batıdan doğuya uzanan 10 ila 45 kilometre arasında değişen çok sayıda fay parçası var” dedi.

“DEPREMLER AYNI FAY ZONU İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ”

Sözbilir, Sındırgı’daki iki büyük depremin aynı fay zonu içinde meydana geldiğini belirterek, “Önce batıdaki fay kırıldı, 2,5-3 ay sonra 15 kilometre doğusundaki başka bir fay kırıldı. Aynı sistem içinde doğuya doğru devam eden faylar da bulunuyor. Yakın zamanda buna benzer büyüklükte yeni depremler gelişebilir” ifadelerini kullandı.

Sındırgı Belediye Başkanı'ndan TBMM'ye çağrıSındırgı Belediye Başkanı'ndan TBMM'ye çağrı

“DEPREM FIRTINASI SÜREBİLİR”

Bölgedeki jeotermal sistemin de deprem aktivitesini artırabileceğini vurgulayan Sözbilir, “Emendere bölgesinde sıcak su kaynakları var ve bu hattın altından bir fay geçiyor. Jeotermal sistem ve diri fay aynı yerde bulunduğunda deprem aktivitesi hemen bitmiyor. Bu nedenle deprem fırtınası şeklinde birkaç ay daha sürebilir” diye konuştu.

“ORTA VE AĞIR HASARLI BİNALAR ACİLEN BOŞALTILMALI”

Sözbilir, yapı güvenliğiyle ilgili de uyarıda bulunarak, “Sındırgı’nın yapı stokuyla ilgili acil önlemler alınmalı. İlk depremde yıkılan binalar boşaltılmıştı, bu sayede ikinci depremde can kaybı yaşanmadı. Ancak son depremde yeni orta ve ağır hasarlı binalar oluştu. Bu binalar boşaltılmalı; çünkü olası artçı veya 5 büyüklüğüne kadar depremler bu yapıları yıkabilir” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Türkiye
Ticari aracı olanlar dikkat! Tarih öne çekildi: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Ticari aracı olanlar dikkat! Tarih öne çekildi: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
İstanbul'da bir müteahhatlik şaheseri! Yandaki bina yıkılınca aynı duvarı kullandıkları ortaya çıktı
İstanbul'da bir müteahhatlik şaheseri! Yandaki bina yıkılınca aynı duvarı kullandıkları ortaya çıktı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu