Balıkesir'de deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı Belediye Başkanı'ndan TBMM'ye çağrı

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

Saat 07.58'de meydana gelen deprem 14.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.