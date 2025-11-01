Balıkesir'de deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-01
Saat:07:58:42 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.25778 E
Derinlik:6.79 km
Detay:https://t.co/dzRooNgw0j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sındırgı Belediye Başkanı'ndan TBMM'ye çağrı
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 4.4 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.
Saat 07.58'de meydana gelen deprem 14.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 1, 2025
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/Ud72BaylhU
01.11.2025, 07:58:40 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 14.2 km#Kandilli