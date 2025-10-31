Sındırgı Belediye Başkanı'ndan TBMM'ye çağrı

Sındırgı Belediye Başkanı'ndan TBMM'ye çağrı
Yayınlanma:
Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından dükkanları için yıkım kararı verilen esnafın, vergi borçlarının yeniden yapılandırılıması gerektiğini belirterek TBMM'de grubu olan partilere seslendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 ay arayla 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlki 10 Ağustos'ta ikinicisi 27 Ekim'de meydana gelen sarsıntılarda 1000'in üzerinde hane ağır hasar aldı. 100'den fazla dükkan için ise yıkım kararı verildi.

Deprem nedeniyle esnafın zor durumda bırakılmaması gerektiğini belirten CHP'li Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, TBMM'de grubu bulunan partilere çağrıda bulundu.

SERKAN SAK'TAN PARTİLERE AÇIK ÇAĞRI

"Sındırgılı esnafımızı, çiftçimizi ve vatandaşlarımızı koruyacak, onları finansal olarak güvence altına alacak; Bağ-Kur, SGK, vergi ve kredi borçlarını yapılandıracak ya da öteleyecek bir kanuna ihtiyaç vardır" diyen Sak, esnafın vergi borcunu öteleyecek veya yeniden yapılandıracak kanunlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

thumbs-b-c-211e95f83604534c2521364dbf52c0a2.jpg

Ayrıca CHP'li Sak, ilk iki depremde 6,1 büyüklüğünde deprem üreten fayın tamamının kırılmadığı ve bir 6.1'lik deprem daha üretebileceği öngörülülen Sındırgı'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini de vurguladı.

AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ardından "Birinci depremde 6,1 kırıldı, ikinci depremde 6,1'lik kısmı daha kırıldı. Üçüncü depremde 6,1 daha gerçekleşebilir çünkü şu anda fayın tümü kırılmamış durumda" değerlendirmesini yapmıştı.

Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladıMilyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı

"SİYASETİ BİR KENARA BIRAKALIM, SINDIRGI’NIN GELECEĞİNE HEP BİRLİKTE EL ATALIM"

"Cumhuriyet Halk Partimiz, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’ne çağrımızdır" diyen Sak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

  • "Sındırgı halkı olarak TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere açık çağrımızdır… 10 Ağustos ve 27 Ekim depremlerinde 1000’in üzerinde hanemiz ağır hasar almıştır, 100’den fazla esnafımızın dükkanı için yıkım kararı verilmiştir. Siyaseti bir kenara bırakalım, Sındırgı’nın geleceğine hep birlikte el atalım.
  • Sındırgılı esnafımızı, çiftçimizi ve vatandaşlarımızı koruyacak, onları finansal olarak güvence altına alacak; Bağ-Kur, SGK, vergi ve kredi borçlarını yapılandıracak ya da öteleyecek bir kanuna ihtiyaç vardır. Bunun için Sındırgı’nın bir an önce Afet Bölgesi ilan edilmesi, ilçemizin yeniden ayağa kaldırılması açısından hayati öneme sahiptir.
  • Cumhuriyet Halk Partimiz, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi’ne çağrımızdır: Sındırgı için bir olalım, birlik olalım. Bu karar siyaset üstü bir konudur; esnafımızın, çiftçimizin, vatandaşımızın nefes alması için el birliğiyle hareket edilmesi gerekmektedir. Sındırgı’yı tekrardan birlikte ayağa kaldıracağız!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Siyaset
CHP'li Yavuzyılmaz 'kamu kaynaklarının AKP'ye peşkeşini' ifşalamaya devam ediyor: Savcılıktan ses yok
CHP'li Yavuzyılmaz 'kamu kaynaklarının AKP'ye peşkeşini' ifşalamaya devam ediyor: Savcılıktan ses yok
İmamoğlu'ndan yeniden tutuklanan 'itirafçı' yorumu: Kumpas alenen çökmüştür
İmamoğlu'ndan yeniden tutuklanan 'itirafçı' yorumu: Kumpas alenen çökmüştür