Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı

İmzir Seferhisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tam 5 yıl geçti. 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından 4.48 milyon nüfuslu İzmir'de yapıların dirençli hale gelmesi için çalışma başlattı.

Çalışmlara ilişkin konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Önalan, deprem üretme potansiyeli yüksek 3 faya dikkat çekerek, master planın hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖYLE YAPILMAZ"

30 Ekim İzmir Depreminin üzerinden 5 yıl geçtiğine dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Önalan Ege'de Son Söz Gazetesi'nden Berivan Kaya'ya kentsel dönüşüm çalışmalarına dair şunları söyledi:

"Kentin çeşitli yerlerinde münferit kentsel dönüşüm adı altında bina dönüşümleri devam ediyor. Bu modern anlamda kentsel dönüşüm olmaz. Biz sadece binaları dönüştürüyoruz. Kentin depreme dirençli hale gelmesi için bir bütün olarak ele alınması ve kentin zemini sorunlu, depreme karşı dirençsiz binalarının birlikte değerlendirilmesi ve dönüşme girmesi lazım. Sadece İzmir’de değil Türkiye’de depreme karşı önemli adımlar atıldığını söyleyemeyiz."

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Önalan

HER AN DEPREM OLABİLECEK 3 FAYI AÇIKLADI

İzmir’de deprem üretme potansiyeli olan 3 faya göre deprem senaryosu hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Koray Önalan şu ifadeleri kullandı:

"Bizim İzmir özelinde her an deprem üretebilecek sismik boşluk diye adlandırdığımız 3 fay var. Tuzla, Gülbahçe ve Seferihisar fayının her an deprem üretecek potansiyeli olduğu bilim insanları tarafından belirlendi. Önceki deprem senaryomuz İzmir fayına göreydi. Bu 3 faya göre deprem senaryosu ve deprem master planı hazırlanması gerekiyor."

"İZMİR'DE YERLEŞİM KÜLTÜRÜ ÇOK SORUNLU"

İzmir'de yerleşim sorunu olduğunu vurgulayan Önalan, son olarak şunları söyledi: