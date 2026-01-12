Yolda uyurken köpeği ezen cani gözaltına alındı! Bir acı da barınaktan çıktı

Bolu’nun Doğancı Köyü‘nde meydana gelen olayda, bir sürücü, yolda uyuyan bir sokak köpeğinin üzerinden aracıyla geçti. Saldırgan sürücü, daha sonra aracın altında bir süre sürüklenen ve arka bacakları kırılan köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti.

Samsun’da vahşet! Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek katletti

Acı içinde havlayan köpek ise sürünerek yolun kenarına kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yaralı köpek hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI!

Köpeği ezerek olay yerinden kaçan sürücü ise, polis ekipleri tarafından yakalanırken Bolu Valiliği, sürücü hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı. Sürücünün, uyuyan köpeği ezdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TANJU ÖZCAN KÖPEĞİ ZİYARET ETTİ!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaralı köpeği tedavi gördüğü barınakta ziyaret etti. Özcan, köpeğin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Hayvan hastanemize getirilen köpeğimize veteriner hekimlerimiz gerekli müdahaleleri yaptılar” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE TÜFEKLE VURULMUŞ!

Sözlerinin devamında korkunç bir gerçeği daha açıklayan Özcan, “Ancak bizim için sürpriz bir gelişme oldu. Biz sadece vahşi bir insanın bu hayvanımızı ezdiğini düşünüyorduk. Oysa çekilen röntgende şu ortaya çıktı. Bu hayvan daha önce saçmalarla vurulmuş. Yapılan incelemede 300-400 civarında saçma izi tespit edildi. Bu nasıl bir insanlık? Şu hayvanda ne ister bu tür insanlar? Anlamak mümkün değil.” sözlerini sarf etti.

Skandal görüntüler insanlıktan utandırdı! Güvenlik görevlisinden kediye şiddet

Ekiplerin ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Özcan, ”Şu an hayati tehlikesi yok. İnşallah arka bacakları da yürüyecek düzeye gelir. Bu konuyla ilgili hukuki bir süreç başlatıldı. Valilik gerekli tespitleri yaptığını söyledi. Bizim de Belediye Meclisi kararımız var; hayvanlara kötü muamele yapanlar hakkında ağır para cezaları öngörülüyor. Bu cezaları tatbik edeceğiz. Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.