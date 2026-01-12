Yolda uyurken köpeği ezen cani gözaltına alındı! Bir acı da barınaktan çıktı

Bolu’nun Doğancı Köyü’nde bir sürücü, aracıyla yolda uyuyan bir köpeğin üzerinden geçti. Köpeği ezen ve arka bacaklarının kırılmasına neden olan saldırgan yakalanırken köpek belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaralı köpeği ziyaret etti ve yaptığı açıklamada, hayvanın daha önce de saçmalarla yaralandığının tespit edildiğini aktardı.

Bolu’nun Doğancı Köyü‘nde meydana gelen olayda, bir sürücü, yolda uyuyan bir sokak köpeğinin üzerinden aracıyla geçti. Saldırgan sürücü, daha sonra aracın altında bir süre sürüklenen ve arka bacakları kırılan köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti.

Acı içinde havlayan köpek ise sürünerek yolun kenarına kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve yaralı köpek hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI!

Köpeği ezerek olay yerinden kaçan sürücü ise, polis ekipleri tarafından yakalanırken Bolu Valiliği, sürücü hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı. Sürücünün, uyuyan köpeği ezdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TANJU ÖZCAN KÖPEĞİ ZİYARET ETTİ!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaralı köpeği tedavi gördüğü barınakta ziyaret etti. Özcan, köpeğin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Hayvan hastanemize getirilen köpeğimize veteriner hekimlerimiz gerekli müdahaleleri yaptılar” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE TÜFEKLE VURULMUŞ!

Sözlerinin devamında korkunç bir gerçeği daha açıklayan Özcan, “Ancak bizim için sürpriz bir gelişme oldu. Biz sadece vahşi bir insanın bu hayvanımızı ezdiğini düşünüyorduk. Oysa çekilen röntgende şu ortaya çıktı. Bu hayvan daha önce saçmalarla vurulmuş. Yapılan incelemede 300-400 civarında saçma izi tespit edildi. Bu nasıl bir insanlık? Şu hayvanda ne ister bu tür insanlar? Anlamak mümkün değil.” sözlerini sarf etti.

Ekiplerin ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Özcan, ”Şu an hayati tehlikesi yok. İnşallah arka bacakları da yürüyecek düzeye gelir. Bu konuyla ilgili hukuki bir süreç başlatıldı. Valilik gerekli tespitleri yaptığını söyledi. Bizim de Belediye Meclisi kararımız var; hayvanlara kötü muamele yapanlar hakkında ağır para cezaları öngörülüyor. Bu cezaları tatbik edeceğiz. Hayvanlarımıza bu tür muamele yapanları insanlık adına affetmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

