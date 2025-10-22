Samsun’da vahşet! Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek katletti

Samsun’da vahşet! Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek katletti
Yayınlanma:
Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Balıkpınar yolu üzerinde bir saldırgan, bir köpeği otomobilin arkasına bağlayarak metrelerce sürükledi. Olayın ardından köpek hayatını kaybederken saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırgan, sevk edildiği adliyede adli kontrol ile serbest bırakıldı.

AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’ndan geçen ve sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “katliam yasası” olarak değerlendirilen yasanın ardından, sokak hayvanlarına yönelik şiddet, katliam ve istismar gibi olaylar tavan yaptı. Vahşetin adresi bu kez Samsun olurken Bafra ilçesinde bir saldırgan, bir köpeği aracının arkasına bağladı ve metrelerce sürükledi.

KÖPEK YAŞAMINI YİTİRDİ!

Bafra Haber’in haberine göre, görgü tanıkları durumu fark ederek müdahale etmek istedi fakat sürücü olay yerinden kaçarak köpeği mezarlığın arkasına bıraktı. Aracın arkasında metrelerce sürüklenen köpek, yaralanarak yaşamını yitirdi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korkunç olaya ilişkin çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, o anları kayda alan mahalle sakinleri ve çevredeki tanıklarla görüşerek aracın sürücüsünün 71 yaşındaki F.K. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., savcılık sorgusunun ardından sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, saldırganı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı ve hayvana kötü muamele suçundan idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

KÖPEĞİN BAĞLANDIĞINDAN HABERİ YOKMUŞ!

F.K., verdiği ifadesinde köpeğin kendilerine ait olduğunu, aracın arkasına bağlandığından haberinin olmadığını ve çocukların bağlamış olabileceğini ileri sürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

