Bursa’da vahşet! Kedi yavrusunun ayaklarını bağlayıp denize atmışlar

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kumsal Sokak bölgesinde bulunan 1 No'lu sahilin sonunda, kıyıya vurmuş ölü bir kedi yavrusu bulundu. Bölgedeki barınak görevlileri tarafından bulunan yavru kedinin, ayaklarının bağlanarak denize atıldığı ve bu sebeple boğulduğu bildirildi.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN KAMERALAR İNCELENİYOR!

İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yavru kediyi bağlayarak denize atan ve ölümüne sebep olan kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla bölgede bulunan kamera kayıtları incelemeye alındı.

KATLİAM YASASI CESARET VERİYOR!

AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’ndan geçen ve sokak hayvanların öldürülmesinin önünü açtığı için kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen yasanın ardından, sokak hayvanlarına yönelik şiddet, saldırı, istismar ve katliam haberleri katlandı.