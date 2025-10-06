Cezve isimli kediyi vahşice katletmişti! Burak Alan hakim karşısına çıktı

AKP ve MHP oylarıyla TBMM’den geçen ve sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açtığı için kamuoyunda "katliam yasası" olarak değerlendirilen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabul edilmesinden bu yana, neredeyse her şehirden hayvanlara yönelik şiddet ve katliam haberleri gelmeye devam ediyor.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Başak Mahallesi’nde meydana gelen kan donduran olayda sitedeki tadilat işlerinde çalışan Burak Alan, çalıştığı binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi kandırarak kucağına aldı ve binanın içine götürdü. Saldırgan, burada kediye dakikalarca işkence yaptı. Kediyi kuyruğundan tutarak yere vuran ve dakikalarca tekmeleyen saldırganın görüntüleri, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

BURAK ALAN İSİMLİ SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cezve” isimli kediyi işkence ederek katleden Burak Alan hakkında “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan dava açarken Alan tutuklandı.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI!

Cezve isimli kediyi “kasten öldürmekten” hakkında dava açılan Burak Alan’ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Küçükçekmece 26’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Vatandaşlar, dava için adliyeye akın ederken “Cezve için adalet” ve "Katil Burak hesap verecek" sloganları attı.