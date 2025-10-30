20 yıl önce kaybolmuştu! 6.1'lik depremin ardından yeniden ortaya çıktı

Balıkesir Sındırgı'da yaklaşık 20 yıl önce kuruyan su kaynağının depremle yeniden akmaya başladı.

Sındırgı'da Emendere Mahallesi sınırları içindeki termal alanın üst yakasından akan, uzun yıllar sebze ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılan pınar, yaklaşık 20 yıl önce kurudu. Su kaynağının yok olması bölgedeki sebze ve meyve yetiştiriciliğini de olumsuz etkilediği belirtildi.

YENİDEN SU ÇIKTI

10 Ağustos'ta Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntıların ardından, eski çıkış noktasından yeniden su çıktı. Emendere Mahallesi sakinlerini su kaynaklarının yeniden canlanmasına sevindirdi.

Mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki İsmet Akgül, uzun yıllar kaynaktan akan suyun hektarlarca alandaki meyve ve sebze bahçelerine can suyu olduğunu belirtti.

Yaklaşık 20 yıl önce kaynağın kurumasının ardından bölgedeki bahçelerin de yeşermediğini vurgulayan Akgül, bu durumun kırsal Pürsünler Mahallesi'ne kadar olan 5 kilometre mesafedeki alanı etkilediğini vurguladı.

Akgül, bölgede kaynak kuruduktan sonra tarım sulamasının tankerle getirilen sularla yapıldığını ancak yetersiz kaldığını belirterek, "Çok şükür suyumuz geldi. Bahçelerimize yetecek kadar suyumuz var artık. Önceki depremde çıktı, akmaya devam ediyor. Ilık bir su akardı, şifalı veya termal su değildi zaten. Önceden de bağımızı, bahçemizi sulamamıza yarıyordu. Ben 65 yaşındayım. İlk çıktığı zamanı hatırlamıyorum. Su, 45 yaşlarıma kadar akardı, 20 yıl önce kurudu. Cenabıallah'ın işi, bu depremlerle yine geldi. Şimdi millet su böyle akmaya devam ederse bağ bahçe yapacak."

ESKİSİNDEN DAHA GÜR AKIYOR

Mahalleden İsmail Koç ise depremden sonra yeniden çıkan suyun, eski kaynağından aktığını belirterek, "Belki kesilir yeniden, belki kesilmez ama eski kaynağından akıyor. Kesilmeden önce aktığından daha fazla akıyor şimdi" ifadelerini kullandı.