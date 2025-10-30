İstanbul'u da sarsan 6.1'lik depremin faylarını inceledi: 5-6 ölü fay vardı, dirildiler!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1'lik depremlerin ardından bölgede bilimsel çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini

"BU FAYLAR ÖLÜ FAY SINIRINDAKİ FAYLARDI"

Sözbilir, depremin meydana geldiği bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında kırsal Yaylacık, Emendere, Aktaş ve Sinandede mahalleleri arasındaki dağlık alanda, diri fay haritası üzerinde görülmeyen yeni fay hatları tespit ettiklerini aktardı. İnceledikleri fayların haritalanması için süreci başlattıklarını belirten Sözbilir, "O fayların hiçbiri şu an var olan 2013 tarihinde çizilen diri fay haritasında yer almıyordu. Dolayısıyla onlar çoğunlukla ölü fay sınıfındaki faylardı. İkinci deprem olunca tekrar bölgeye geldik." ifadesini kullandı.

"BU FAYLAR İLK KEZ HARİTALANIYOR"

Sözbilir, çalışmaları yeniden dağlık alanda yoğunlaştırdıklarını vurguladı. Fayların dünya literatüründe ölü fay olarak geçtiğini, ancak aşırı stres halinde yeniden dirilebildiklerini ifade eden Sözbilir, bu fayların ilk defa haritalandırıldıklarını, dağlık alandaki fayların haritalarda gösterilmemesine rağmen deprem üretmeye başladıklarını aktardı.

Dağlık alanda birden fazla 5-6 tane birbirini takip eden ovadan dağa doğru devam eden fay saptadık. Buradaki fay, dünya literatüründe 'ölü fay' olarak geçiyor. Fakat jeolojik anlamda ölü faylar çok aşırı stres yüklendiğinde veya stres yönlerindeki değişim nedeniyle yeniden dirilebiliyor. Bu depremlerde bunu görüyoruz. Bu dağlık alandaki diri olarak haritalarda gösterilmeyen faylar deprem üretmeye başlamış diyebiliriz. Bu fay ilk kez haritalanıyor. Daha önce hiçbir haritada var olmayan birkaç fay saptamış durumdayız. Bunların bir kısmını haritaladık. Uluslararası dergilere gönderdik, şu anda basılıyor.

DEPREMLER NEDEN BİTMİYOR?

Sözbilir, Sındırgı'daki depremlerin sona ermemesinin nedeninin bölgedeki 5-6 fayın sürekli bir şekilde birbirini tetikleyen depremler nedeni ile açıklanabileceğini kaydetti.

"Şu anda fayları yüzeyde görüyoruz ama derine doğru 10 kilometreye kadar gidebiliyor ve oradaki strese bağlı olarak deprem üretebiliyor. Bölgedeki 5-6 fay birbirini tetikleyecek şekilde deprem üretiyor. O yüzden depremler bir türlü bitmiyor."

FAY TAMAMEN KIRILMADI: 6.1'LİK BİR DEPREM DAHA OLABİLİR

Sözbilir ilk ve ikinci depremde 6.1'lik depremler olduğunu, üçüncü depremin de büyüklüğünün 6.1 büyüklüğünde olabileceğini söyledi.