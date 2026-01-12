Gaziantep'te sağanak sebebiyle cami avlusu çöktü!

Gaziantep'te sağanak sebebiyle cami avlusu çöktü!
Yayınlanma:
Gaziantep'te etkili olan sağanak yağmurun etkisiyle Ali Erçelebi Camii'nin avlusu çöktü.

Gaziantep’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, Nuripazarbaşı Mahallesi’nde bulunan Ali Erçelebi Camii’nde maddi hasara yol açtı. Yağışın etkisiyle caminin avlusunda bulunan şadırvan bölgesinde çökme meydana geldi.

gaziantep-1.jpg

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çökmenin sabah saatlerinde, avlunun boş olduğu bir anda gerçekleşmesi olası bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla belediye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep’te korkunç olay! Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk can verdiGaziantep’te korkunç olay! Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk can verdi

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Şahinbey Belediyesi ekipleri, cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak alanı şeritle kapattı. Çökme riski devam eden bölgelere giriş çıkışlar yasaklanırken, belediye fen işleri ekiplerinin alandaki onarım ve inceleme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Türkiye
Zonguldak’ta kömür üretimi duruyor mu? 7 bin madenciyi bekleyen tehlike adım adım geldi
Zonguldak’ta kömür üretimi duruyor mu? 7 bin madenciyi bekleyen tehlike adım adım geldi
Proje okullardaki öğretmen atamaları takvimi belli oldu
Proje okullardaki öğretmen atamaları takvimi belli oldu
İzmir'de otobüs ile panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
İzmir'de otobüs ile panelvan çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!