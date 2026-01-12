Gaziantep'te sağanak sebebiyle cami avlusu çöktü!

Gaziantep’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, Nuripazarbaşı Mahallesi’nde bulunan Ali Erçelebi Camii’nde maddi hasara yol açtı. Yağışın etkisiyle caminin avlusunda bulunan şadırvan bölgesinde çökme meydana geldi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çökmenin sabah saatlerinde, avlunun boş olduğu bir anda gerçekleşmesi olası bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla belediye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Şahinbey Belediyesi ekipleri, cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak alanı şeritle kapattı. Çökme riski devam eden bölgelere giriş çıkışlar yasaklanırken, belediye fen işleri ekiplerinin alandaki onarım ve inceleme çalışmalarına başladığı bildirildi.