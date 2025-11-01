Sındırgı'da ağır hasarlı yapılar tek tek yıkılıyor!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. İlçede Balıkesir, Akhisar ve İbiler caddelerinde yer alan 2, 4 ve 5 katlı toplam 9 ağır hasarlı bina ile 2 metruk yapı, ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkıldı.

Merkez ve kırsal mahallelerde de yıkım çalışmaları devam ediyor. Hasarlı cami minareleri, olası risklerin önlenmesi amacıyla tıraşlanıyor.

Yıkımı tamamlanan binaların enkazı, belediye ve AFAD ekiplerinin koordinesinde kamyonlarla bölgeden taşınıyor. Bakanlık yetkililerinin ise ilçe genelinde hasar tespit ve saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sındırgı depreminin hasar bilançosu belli oldu

ARTÇI DEPREMELER PEŞ PEŞE VURUYOR

Ayrıca Sındırgı'da artçı sarsıntılar da sürüyor. Deprem korkusu nedeniyle yurttaşlar evlerine girmeye çekiniyor. Esnaf Çağrı Emrah Doğru, "10 Ağustos’taki deprem sonrası binlerce artçı yaşadık. Geçen hafta yine büyük bir deprem meydana geldi. Deprem fırtınası devam ediyor. Tedirginlikten dükkanlarımıza uğrayamıyoruz, evlere giremiyoruz. Yetkililerin ve uzmanların inceleme yapıp vatandaşları bilgilendirmesini bekliyoruz" diye konuştu. ​​​​​​​

NE OLMUŞTU?

Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından aynı büyüklükteki başka depremle daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, 27 Ekim saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı.

Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde yurttaşlar sarsıntıyı hissettiği ifade edildi.