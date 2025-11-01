Sındırgı depreminin hasar bilançosu belli oldu

Yayınlanma:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim gecesi meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçedeki hasar bilançosunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesini etkileyen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

607 KONUT HASAR ALDI

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntıların ardından tüm yapıların tekrar tarandığını ve 32 bin bağımsız birimde başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğu tespit edildi. Bu hasarlı bağımsız bölümlerin 607'sinin konut, 93'ünün ise iş yeri olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan deprem uyarısı: Binalar boşaltılmalıProf. Dr. Sözbilir'den korkutan deprem uyarısı: Binalar boşaltılmalı

Bakan Kurum'un açıklaması bu şekilde:

"Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradık, 32 bin bağımsız birimde başlattığımız hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin 1 ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımına da süratle tamamlayacağız"

ekran-alintisi-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

