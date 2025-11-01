Sındırgı depreminin hasar bilançosu belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesini etkileyen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

607 KONUT HASAR ALDI

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntıların ardından tüm yapıların tekrar tarandığını ve 32 bin bağımsız birimde başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğu tespit edildi. Bu hasarlı bağımsız bölümlerin 607'sinin konut, 93'ünün ise iş yeri olduğu belirtildi.

