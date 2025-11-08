Bakan Işıkhan'a istifa çağrısı: CİMER’e yapılan şikayetten haberiniz yok mu?

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Dilovası'ndaki yangın ve patlamada 6 kişinin hayatını kaybetmesinin nedeninin ihmal ve denetimsizlik olduğunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'nun derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Kocaeli'ne bağlı Dilovası'nda 6 kişi yaşamını yitirdi, yaşamını yitirenler arasında çocuk işler de bulunuyordu. İş yerinin ruhsatı yok, işler sigortasız ve asgari ücretin çok altında yemek bile verilmeden çalışıyordu. Ortaya çıkan ihmallerin yanında çalışma yeri İş-Kur'un 30 metre mesafesinde yer alıyordu ve CİMER'e yapılan başvurulara rağmen hiçbir önlem alınmadı.

"HANGİ LİYAKATSIZ BÖLGE MÜDÜRÜNÜZ BU DENETİMLERİ ORADA YAPMADI?"

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yetkili bakana ve belediye başkanına seslenerek şunları söyledi:

"Kartalkaya faciasının üzerinden daha bir yıl geçmeden, maalesef bugün Dilovası'ndaki yangında canlarımızı, çocuklarımızı kaybettiğimiz acı bir haber aldık. Sebep yine aynı: açgözlülük, denetimsizlik ve beceriksizlik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, CİMER’e yapılan şikayetten haberiniz var mı, yok mu? Varsa, hangi liyakatsız bölge müdürünüz bu denetimleri orada yapmadı?

"BİRAZ ONURUNUZ VARSA DERHAL İSTİFA EDİN"

Üstelik yan binasında İŞKUR olmasına rağmen, burnunuzun ucundaki bu ihmali nasıl görmediniz? Kartalkaya faciasının bilirkişi raporunda da birinci derece sorumlu olarak gösterilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Sayın Bakan, derhal istifa edin. Dilovası Belediye Başkanı’na söyleyecek bir söz bile yok; biraz onurunuz varsa derhal istifa edin. Artık ihmallerin, denetimsizliğin ve iş bilmezliğin faturasını milletimizin canı ile ödemesine müsaade etmeyeceğiz. Faturayı siz ödeyeceksiniz; siz."

Kaynak:ANKA

