Aydın'da öğrencileri taşıyan servis uçuruma devrildi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir öğrenci servisi minibüsü uçuruma devrildi. Kazada 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Uzunlar Mahallesi’nde meydana geldi. 09 P 8270 plakalı minibüs, sürücü A.D.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sürücü A.D. ile birlikte E.D., M.G., E.Ş. ve Ş.T.Ç. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

