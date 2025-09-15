Aracıyla nehre uçtu: Gözyaşlarıyla kurtarılmayı bekledi

Yayınlanma:
Erzurum'da kontrolden çıkan araç Karasu Nehri'ne düştü. Kazanın ardından aracın üzerine çıkan sürücüyü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzurum'da virajlı yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, Karasu Nehri'ne düştü.

Akşam saat 22.30 sıralarında merkez Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi’ndeki fen işleri şantiyesi yakınlarında meydana gelen kazada, 34 yaşındaki Yunus Köseoğlu'nun kullandığı 25 DA 809 plakalı hafif ticari araç, virajlı yolda kontrolden çıkıp park halindeki otomobile çarptı.

hafif-ticari-aracla-karasu-nehrine-duse-913452-271387.jpg

KARASU NEHRİ'NE UÇTU

Çarpmanın da şiddetiyle araç daha sonra Karasu Nehri’ne uçtu.

Sürücü Köseoğlu, kendi imkanlarıyla aracın içinde çıkıp üzerine oturdu.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Köseoğlu, aracın tavanında kurtarılmayı bekledi.

hafif-ticari-aracla-karasu-nehrine-duse-913454-271387.jpg

ARACIN ÜZERİNDE AĞLADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Yunus Köseoğlu, basın mensuplarının “Niye ağlıyorsunuz?” sorusunu “Babamla kim uğraşacak” şeklinde yanıtladı.

hafif-ticari-aracla-karasu-nehrine-duse-913456-271387.jpg

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Köseoğlu, bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Köseoğlu, tedbir amacıyla ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

hafif-ticari-aracla-karasu-nehrine-duse-913458-271387.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

