İstanbul barajlarında kritik düşüş!
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları son haftalarda hızla düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34,64’e geriledi.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66,23 olan barajların ortalama doluluk oranı, 15 Eylül itibarıyla yüzde 34,64’e geriledi.

Barajlar arasında en yüksek su seviyesinin bulunduğu yer yüzde 55,94 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük oran ise yüzde 9,28 ile Kazandere Barajında kaydedildi.

İSKİ verilerine göre 15 Eylül itibarıyla barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: %20,93

Büyükçekmece Barajı: %37,42

Darlık Barajı: %48,06

Elmalı Barajı: %55,94

Istrancalar Barajı: %18,63

Kazandere Barajı: %9,28

Pabuçdere Barajı: %24,44

Sazlıdere Barajı: %34,5

Terkos Barajı: %40,49

Ömerli Barajı: %28,04

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

