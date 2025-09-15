Alev topuna dönen araçta saniyelerle yarış

Edinilen bilgiye göre kaza, Diyarbakır-Silvan kara yolunda gece saatlerinde gerçekleşti. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu tespit edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 46 yaşındaki B.T.'nin vücudunda yüzde 80 oranında yanık olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.