Alev topuna dönen araçta saniyelerle yarış

Alev topuna dönen araçta saniyelerle yarış
Yayınlanma:
Diyarbakır-Silvan kara yolunda dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırıma çarparak alev alması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Diyarbakır-Silvan kara yolunda gece saatlerinde gerçekleşti. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu tespit edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 46 yaşındaki B.T.'nin vücudunda yüzde 80 oranında yanık olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Gaziantep’de fabrika yangın! 2 işçi dumandan etkilendi
Gaziantep’de fabrika yangın! 2 işçi dumandan etkilendi
Sorumsuz ‘eğlence’ neredeyse felaketle sonuçlanıyordu
Sorumsuz ‘eğlence’ neredeyse felaketle sonuçlanıyordu
Maden ocağında göçük! Yaralı işçi yaşamını yitirdi
Maden ocağında göçük! Yaralı işçi yaşamını yitirdi