Esnafın "kaza" ile imtihanı: 2 yılda iş yerine 9 araç çarptı

Isparta'da PVC pencere dükkanı işleten 24 yaşındaki Enes Çelik, son iki yıldır mesaisinin önemli bir bölümünü müşterilerini bekleyerek değil, dükkanına bir arabanın dalıp dalmayacağını kontrol ederek geçiriyor. Pirimehmet Mahallesi'ndeki iş yerinin bulunduğu kavşak, adeta bir kaza mıknatısı gibi çalışırken, Çelik'in dükkanı tam 9 kez bu kazalardan nasibini aldı. Genç esnafın yaşadıkları ise "Bu kadarına da pes" dedirten cinsten. Onu ve dükkanını, en başta "düşman" olarak gördüğü bir çöp konteyneri koruyor.

DÜŞMAN BİLİNEN KURTARICI

Enes Çelik, dükkanını yaklaşık iki yıl önce açtığında, önündeki çöp konteynerinin manzarayı kapattığını düşünerek şikayetçi olmayı planlıyordu. Ancak daha ilk gece yaşanan kaza, bu düşüncesini tamamen değiştirdi. Çelik, o anı ve sonrasını şu sözlerle anlatıyor:

"İlk gece yarısı bir kaza yaşandı. Sonrasında az da olsa dükkanı koruduğunu fark ettik. Diğer kazalar yaşanmaya başlayınca, bütün kazalarda bizim dükkanımızın tamamen mahvolmasını çöp konteynerinin engellediğini anladık. Çöp konteyneri bizim dükkanımızın koruyucusu oldu."

450 BİN LİRALIK BİLANÇO

İki yılda yaşanan 9 kaza, Enes Çelik'e yaklaşık 450 bin liralık bir maddi hasar bıraktı. Her kazada ortalama 50 bin liralık masraf çıktığını belirten Çelik, artık bu duruma alıştıklarını, hatta trajik bir şekilde gülüp geçmeye başladıklarını ifade ederek, "İlk ikisinde 'Olabilir, dikkatsizlik' dedik. Sonrasında ise toplamda 9 defa yaşandı, zaten alışmaya başladık. Gülmeye, geçiştirmeye başladık. Ama bir fren sesinde ya da hızlı bir araba geçtiği zaman kaza olabilir tedirginliği yaşıyoruz." dedi.

Bu durum sadece Enes Çelik'i değil, çevredeki diğer esnafları da etkiliyor. Kaza sesini duyan esnaflar yardıma koşsa da onlarında artık bu duruma alıştığını ve normal karşıladığını belirtiyor.

"İŞ ARTIK ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

Kazalar sonrası sigortadan hasarını karşılasa da bu sürecin kendisini çok yıprattığını vurgulayan Enes Çelik, isyanını en net şekilde şu sözlerle özetledi:

"Bizi artık 'Devamlı kaza olan yer' diye biliyorlar. Bir oldu, iki oldu normal karşıladık. Birden fazla olunca ister istemez sabır tükeniyor. Müşteri değil, araba gözlüyoruz. Kaza olacak mı, Allah korusun birbirlerine vuracaklar mı diye gözlüyoruz. İş biraz çığırından çıktı."