Aracın camından uyuşturucu attılar: Yakayı ele verdiler

Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum’un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorum Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Bu sırada aracın camlarından dışarıya bazı maddelerin atıldığını fark eden ekipler, aracı durdurarak arama yaptı.

Olay yerinde yapılan incelemede, 3 paket halinde toplam 14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan A.T., G.B., B.Ç. ve O.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

