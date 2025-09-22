En sıcak anketin sonuçları ortaya çıktı: Şapkayı önüne koydurup düşündürtecek

CHP lideri Özgür Özel, hem basın açıklamalarında ve hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlattığı miting maratonunda CHP'nin birinci parti olduğunu sık sık dile getirirken anketlere işaret ederek erken seçimin vatandaşın talebi olduğunu söylemişti.

İktidar kanadı Özgür Özel'in anket çıkışlarına uzun süre sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılık vermiş partisinin hala birinci olduğunu söylemişti. Erdoğan'a yine anket verileri ile karşılık veren Özgür Özel, AKP'nin kulak verdiği anketlerde de dahil olmak üzere elindeki tüm verilerin sonuçlarını açıklayarak CHP'nin birinci parti olduğunu ortaya koymuştu.

İstanbul yönetimine kayyum ataması, kurultay davası ve olağanüstü kurultay gelişmeleri ile CHP'li belediyelere yeni operasyonların ardından vatandaşın tepkisinin ne olduğu yeniden merak konusu olurken ASAL Araştırma'nın son anketi çarpıcı sonucu ortaya koydu.

EN SICAK ANKETİN SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak ASAL Araştırma, Eylül 2025 anketini paylaştı.

Ankette 2 bin kişiye, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar ise dikkat çekti.

ASAL'ın son anketine göre CHP yüzde 32,6 oy oranına ulaştı. İkinci sıradaki AKP ise 31,5'e düştü.

DEM Parti, yüzde 9,2 oy oranına ulaşırken; MHP ise 7,9'da kaldı.

ŞAPKAYI ÖNÜNE KOYDURUP DÜŞÜNDÜRTECEK

Kararsızların yüzde 27'lik potansiyel oyu dağıtılmadan önce partilerin oyundaki düşüş vatandaşın mesajını verirken oy oranları şu şekilde oldu: