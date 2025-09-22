En sıcak anketin sonuçları ortaya çıktı: Şapkayı önüne koydurup düşündürtecek

En sıcak anketin sonuçları ortaya çıktı: Şapkayı önüne koydurup düşündürtecek
Yayınlanma:
CHP'nin kurultay davası, İstanbul yönetimine kayyum ataması ve olağanüstü kurultayın ardından en sıcak anketin sonuçları ortaya çıktı. Vatandaşın seçim sorusuna yanıtı şapkayı önüne koydurup düşündürtecek...

CHP lideri Özgür Özel, hem basın açıklamalarında ve hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlattığı miting maratonunda CHP'nin birinci parti olduğunu sık sık dile getirirken anketlere işaret ederek erken seçimin vatandaşın talebi olduğunu söylemişti.

İktidar kanadı Özgür Özel'in anket çıkışlarına uzun süre sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılık vermiş partisinin hala birinci olduğunu söylemişti. Erdoğan'a yine anket verileri ile karşılık veren Özgür Özel, AKP'nin kulak verdiği anketlerde de dahil olmak üzere elindeki tüm verilerin sonuçlarını açıklayarak CHP'nin birinci parti olduğunu ortaya koymuştu.

İstanbul yönetimine kayyum ataması, kurultay davası ve olağanüstü kurultay gelişmeleri ile CHP'li belediyelere yeni operasyonların ardından vatandaşın tepkisinin ne olduğu yeniden merak konusu olurken ASAL Araştırma'nın son anketi çarpıcı sonucu ortaya koydu.

EN SICAK ANKETİN SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak ASAL Araştırma, Eylül 2025 anketini paylaştı.

Ankette 2 bin kişiye, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar ise dikkat çekti.

ASAL'ın son anketine göre CHP yüzde 32,6 oy oranına ulaştı. İkinci sıradaki AKP ise 31,5'e düştü.

en-sicak-anketin-sonuclari-ortaya-cikti-sapkayi-onune-koydurup-dusundurecek.jpg

DEM Parti, yüzde 9,2 oy oranına ulaşırken; MHP ise 7,9'da kaldı.

ŞAPKAYI ÖNÜNE KOYDURUP DÜŞÜNDÜRTECEK

Kararsızların yüzde 27'lik potansiyel oyu dağıtılmadan önce partilerin oyundaki düşüş vatandaşın mesajını verirken oy oranları şu şekilde oldu:

  • CHP: %32.6
  • AKP: %31.5
  • DEM Parti: %9.2
  • MHP: %7.9
  • İYİ Parti: %5.3
  • Zafer Partisi: %4.5
  • Yeniden Refah Partisi: %2.9
  • Anahtar Parti: %1.8
  • Türkiye İşçi Partisi: %1.4
  • Diğer: %2.9

en-sicak-anketin-sonuclari-ortaya-cikti-sapkayi-onune-koydurup-dusundurecek-2.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Türkiye
Son dakika | KYK yurdundaki skandalda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika | KYK yurdundaki skandalda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Umut Davası 9 Şubat'a ertelendi
Son Dakika | Umut Davası 9 Şubat'a ertelendi
Tunceli'de ayı şehir merkezine indi: Mahalle arasında izini kaybettirdi!
Tunceli'de ayı şehir merkezine indi: Mahalle arasında izini kaybettirdi!