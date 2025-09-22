Okul yolunda korku dolu anlar: Mersin'de öğrencileri taşıyan serviste yangın!

Yayınlanma:
Mersin’in Erdemli ilçesinde öğrenci servisi seyir halindeyken alev aldı. Öğrenciler tahliye edilirken, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan bir servis minibüsünde yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Koyuncu Mahallesi Yaranbelen mevkisinde meydana geldi. İçinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak öğrencileri kısa sürede tahliye etti. Ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, minibüsün tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

